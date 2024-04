Vadese-Piobbico: che spettacolo il pubblico del derby

Nel girone A di Prima categoria a 360 minuti dal termine in palio c’è tanta roba, a incominciare dalla zona alta, qui la classifica vede al primo posto il Lunano, ma nell’ultimo weekend l’Avis Montecalvo si è avvicinata a un solo punto. In terza piazza la Nuova Real Metauro (a meno 6 dalla capolista), al quarto posto l’Athletico Tavullia (- 8). Nella zona bassa (all’ultimo posto) è in sofferenza il Santa Veneranda sconfitta in casa dalla Falco e sorpassato in classifica dall’Usav Pisaurum vincitore nel match con la Mercatellese.

Il commento di Francesco Scotti portiere e mister del Montecalvo: "Mancano poche partite alla fine di un campionato avvincente ed entusiasmante. Tutte le squadre stanno giocando per un obiettivo ben preciso e a quattro turni dalla conclusione credo che capiti raramente. Andiamo incontro a giornate calde e quindi sarà determinante curare la condizione fisica e il recupero. Noi non dobbiamo fare calcoli, ma pensare a noi stessi cercando di ottenere il massimo da ogni singola partita. L’importante è, e lo dico sempre ai miei ragazzi, di mettersi in discussione sempre e non avere rimpianti".

Grande pubblico. Domenica ad assistere alla partita tra Vadese e Piobbico c’erano più di 800 spettatori. Dal pianeta Vadese, che registra costantemente un seguito di pubblico di ben altre categorie, parla capitan Maciaroni: "Tutto il gruppo è compatto e concentrato nel rush finale, in un campionato caratterizzato da grande equilibrio. C’è piena sintonia con il mister e lo staff tecnico e con tutta la dirigenza. Siamo orgogliosi di giocare sempre davanti a tanti nostri tifosi, privilegio unico di vero marchio Vadese. Vorrei inoltre rivolgere un pensiero particolare e di avvicinamento a due dei nostri compagni, che hanno avuto la sventura di incombere in seri infortuni: Michael Rosetti e a Nizar Zaaraoui, a loro il più sentito augurio di un pronto rientro". Sugli spalti Mosè Mughetti, consigliere del Comitato Regionale Figc. "Domenica – dice – sono stato invitato ad assistere al derbissimo dell’alto pesarese Vadese-Piobbico; due società gloriose, che assieme sommano decine di campionati di Interregionale ed Eccellenza, due società dalle quali sono sbocciati fior di giocatori che hanno poi calcato palcoscenici professionistici, ora purtroppo invece sgomitano per mantenere la Prima categoria. Allo stadio ‘Ceccarini’ si respira veramente profumo di calcio vero, sin dall’ingresso, fino su alle tribune; questo è uno dei campi che per un calciatore, locale ma anche avversario, giocarci è un onore, io stesso da arbitro ho avuto la fortuna e l’onore di calpestare questo prato. È stato uno spettacolo di pubblico incredibile, poco meno di mille spettatori, non si contano neanche in molto stadi di Lega Pro. Il risultato (0 a 0) lo ritengo giusto, meglio il Piobbico nel primo tempo, nel secondo invece si è fatta preferire la Vadese, la posta in palio era troppo alta, e probabilmente il gioco ne ha risentito".

La squadra della settimana. 1) Gallinetta (Lunano), 2) Bacchiocchi (Maior), 3) Berti ( Avis Montecalvo), 4) Furiassi (Usav Pisaurum), 5) Maciaroni (Vadese), 6) Gabellini D. (Real Altofoglia), 7) Cazzola (Falco Acqualagna), 8) Fiorucci U. (Audax Piobbico), 9) De Gennaro (Pesaro Calcio), 10) Baffioni (Osteria Nuova), 11)Cocchi (Athletico Tavullia). All. Scotti (Avis Montecalvo). Amedeo Pisciolini