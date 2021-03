Pesaro, 30 marzo 2021 - Fratelli... coltelli. Domenica è iniziato in Qatar il MotoGp che vede per la prima volta in lotta fra loro Valentino Rossi (Yamaha) e suo fratello Luca Marini (Ducati). Non è andata bene: Valentino si è piazzato 12esimo, Luca 16esimo. La mamma di entrambi, Stefania Palma, li ha seguiti come sempre, col batticuore, davanti alla tivù. E oggi ci racconta i suoi due gioielli.

Signora Stefania, finalmente Valentino e Luca insieme, uno dietro l’altro per ordine di età, ma entrambi indietro. Come le pare questo debutto dei suoi due figli?

"Un po’ deludente, sia per me e soprattutto anche per loro. Non avevano le moto a posto, Luca poi ha sofferto molto già nella messa a punto".

Li ha sentiti dopo la gara?

"Sì, tramite messaggio. Oggi (ieri per chi legge, ndr) hanno il richiamo del vaccino. Rimarranno in Qatar per la gara di domenica e lunedì saranno a casa".

Dunque Pasque separate.

"Può capitare quando i figli fanno i piloti di moto".



Ma chi dei due, da piccolo, ha cominciato a parlare prima dicendo ‘mamma’?

"Sono stati tutti e due molto precoci. Soprattutto Valentino lasciava tutti stupiti per la sua parlantina".

In compenso però a scuola...

"Certamente Luca, che fra l’altro si è anche diplomato, andava meglio. Però è un confronto difficile, le loro carriere sono state completamente diverse. All’età in cui si prenderebbe la maturità Valentino era già campione del mondo".



Belli, simpatici, famosi: chi dei due era più giovane quando ha avuta la sua prima ragazza?

"Queste cose non le so e non me le hanno mai dette. Sono molto discreta e so solo quello che loro ritengono di volermi raccontare".

Immagino che anche al catechismo se la cavassero bene, chi era più 'buono'?

"Anche qui confronto difficile perché i tempi erano molto diversi, con Valentino fu tutto più sbrigativo, ai tempi di Luca era invece tutto organizzato".

Ma tutti e due si sono ritrovati con il parroco don Cesare, quello che poi quando Valentino vinceva suonava le campane della chiesa del paese.

"Sì, proprio lui, mi ricordo che siccome noi abitavamo un po’ fuori di Tavullia passava con un vecchia R4 a raccogliere i ragazzi e portarli al catechismo".

Da piccoli erano cagionevoli di salute o l’aria fina di Tavullia li ha fatti crescere bene.

"No, tutti e due perfettamente sani e senza problemi di salute, salvo le cose classiche dei bambini".

Le capita ancora di pensare a cosa fanno da grandi?

"Ormai è una domanda che non mi pongo più, mi pare che le loro strade siano abbastanza segnate".

Le fanno molti regali, magari in competizione?

"Fiori sempre, per il resto basta che io chieda. Loro lo sanno quale è il miglior regalo per me".

Gioielli?

"No, quando mi telefonano e mi dicono mamma cosa fai di buono da mangiare".

Non mi dica che lei è anche una brava cuoca.

"Sono brava nelle cose classiche: cappelletti, tagliatelle, roba così".

Butta via. Fra l’altro Valentino ha sempre mangiato la pasta col pane come i contadini.

"Sì è vero, Luca invece no".

Senta, ma secondo lei chi dei due guida meglio la moto?

"Devo dire che in pista, fin dai tempi delle minimoto, in Luca ho sempre visto Valentino. Il loro modo di guidare rispecchia le loro personalità, più incisivo Valentino, più costruito Luca".

Ma generalmente chi è più generoso in senso generale verso di lei?

"Tutti e due sono perfettamente attenti alle mie esigenze. Semmai il problema è mio, sono taciturna e non ho particolare necessità di attenzioni".

E chi dei due le darà il primo nipote?

"In tutte le famiglie normali dovrebbe essere il figlio maggiore".

Sempre che Vale sia uno 'normale' rispetto al resto del mondo. Lei preferirebbe un maschio o una femmina?

"Di maschi ho già due figli...".

Valentino e Luca trascorreranno la Pasqua in un paese musulmano. Alla messa di vanno ancora?

"Nelle feste comandate sì".

Da mamma che stagione si aspetta per per loro?

"Spero costruttiva, con possibilità di mettere a punto le moto".

Poi a luglio uno dei due deciderà il suo futuro...

"Così ha detto Valentino, staremo a vedere".