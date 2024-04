Valerio esulta tra i tifosi: "Una partita stupenda"

Seconda vittoria di fila della Vuelle che tiene accesa la fiammella della salvezza. Entrano anche i tre vice dello staff biancorosso. A prendere la parola per primo è Giacomo Baioni che dice: "Sacchetti è stato un signore a mandare noi qui in sala stampa per condividere le gioie con lo staff, un bel gesto di Meo dopo le due vittorie consecutive, il coach è una persona straordinaria. Come a Sassari abbiamo espresso la pallacanestro di Meo. Oggi cinque giocatori in doppia cifra. Sono stati punti costruiti, tutti si sono sacrificati, tutti si sono sporcati le mani in difesa. Il numeroso pubblico meritava di vedere questo basket. Questa è una macchina targata Meo Sacchetti. Ci godiamo la bellezza di questo lavoro: non è finita, ma questa vittoria ci tiene vivi". Su Valerio Mazzola: "E’ un giocatore che conosce la pallacanestro, ha capacità di adattarsi, capisce cosa vuole la squadra. I compagni si fidano di lui e il sigillo finale sulla partita è meritato. Viene da una stagione sofferta, ma non si è mai tirato indietro, prendendosi anche delle responsabilità". Segue Luca Pentucci: "Oggi abbiamo espresso una grande prova difensiva, contenendo due giocatori come Moore e Willis, subendo 82 punti. Willis è un giocatore di Eurolega. C’è stata una grande voglia di preparare bene la partita da parte di tutti i giocatori".

La parola passa a Giovanni Luminati: "Una bella soddisfazione che ci meritavamo da tempo, ora si guarda avanti, alla prossima partita". Chiude la conferenza l’ala pesarese Valerio Mazzola che racconta che clima si respira in squadra: "Da un mese a questa parte ci siamo molto compattati, abbiamo capito la situazione, ci siamo responsabilizzati, tutti mettiamo il nostro mattoncino, dovevamo pensarci e capirlo prima, speriamo di essere ancora in tempo. Giocando in meno, essendo contati, ci sono più possessi nelle mani, si è creato equilibrio, oggi siamo una squadra che può giocarsela contro tutti. Contro Pistoia abbiamo giocato una partita stupenda". In sala stampa arriva infine il coach degli avversari, Nicola Brienza che commenta così: "Pesaro ci ha messo grande cuore, grande energia, grande voglia. Noi invece non abbiamo avuto un approccio adatto, non che non abbiamo avuto voglia, ma è mancato l’atteggiamento giusto. Abbiamo concesso 29 punti a Pesaro nel primo quarto, che aveva bisogno di stimoli per l’obiettivo da raggiungere. Abbiamo creato a loro le condizioni migliori per giocare. Visconti ha segnato due bombe consecutive e il campo è diventato per noi troppo grande. Poi siamo stati bravi a riprendere la partita, il focus è stato nei rimbalzi in attacco".

Beatrice Terenzi