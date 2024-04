"Vi farà bruciare dalla palla di fuoco". Sottrazione dei figli: donna assolta

È stata assolta perché il fatto non sussiste, la mamma di origini pugliesi che nel 2021 era stata denunciata dall’ex marito per sottrazione di minori, riferita ai due figli della coppia.

La donna, una 42enne, aveva testimoniato in aula i difficili rapporti che si erano venuti a creare con l’ex marito sul quale pende anche una denuncia per maltrattamenti, per cui il quarantenne è stato condannato a due anni in Appello ad Ancona. L’uomo era arrivato anche a minacciare i figli che frequentavano sempre meno il mondo dei testimoni di Geova, per via dell’allontanamento della madre dalla fede. "Diceva ai miei figli che sarebbero stati bruciati dalla palla di fuoco per colpa mia, perché io avevo smesso di portarli alla Sala del Regno – aveva detto in aula la donna, ripercorrendo quei periodi –. Diceva loro che io non ero una buona madre, che a causa mia sarebbero successe brutte cose. Citava anche Armageddon per spaventarli ancora di più".

A causa della separazione con il marito, che non passava più nemmeno gli alimenti, nell’estate del 2022 la donna era stata costretta a lasciare la casa cointestata che aveva con l’ex, fino poi a tornare in Puglia a casa dei genitori, portandosi con sé i due figli. Ed è qui che scatta la denuncia dell’uomo che ha accusato la ex di sottrazione di minori. In aula però l’imputata, difesa dall’avvocatessa Elena Fabbri, ha riportato le chat che si scambiava con il 40enne, dimostrando come quest’ultimo fosse a conoscenza di tutti gli spostamenti della donna e che sapesse persino la via dell’abitazione dei suoceri che li avevano ospitati.

Giorgia Monticelli