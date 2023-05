"Vi garantiamo una sanità per quello che meritate"

Il Lions Club di Urbino ha organizzato a Palazzo Ducale un incontro dal tema "Il rinascimento della sanità". Ma qual è la situazione nel nosocomio ducale? Fresca, la notizia che vede il ritorno del dottor Magalotti. Per Nicola Baiocchi, presidente della commissione sanità, è tempo di "spirito costruttivo e di fare meglio rispetto a chi c’è stato prima di noi. Dobbiamo essere in grado, con la riforma dell’organizzazione sanitaria e il nuovo piano socio-sanitario, di colmare i problemi che ci sono - spiega il consigliere regionale – giustamente cittadini e amministratori si preoccupano e vogliano difendere il proprio territorio e gli ospedali. C’è forte attenzione da parte della Regione Marche, della Commissione sanità e dell’assessore Filippo Saltamartini". Alcuni reparti come la medicina però sono sotto organico, come si può risolvere? "A breve saranno nominati i nuovi direttori generali (forse la prossima settimana) e dovranno prendere in mano ospedale per ospedale e ambulatorio per ambulatorio e fare un piano generale di organizzazione, Urbino verrà trattata per quello che merita".

La notizia del giorno. "La bozza del piano socio sanitario l’abbiamo presentata in tutti i territori, acquisendo osservazioni e suggerimenti. Entro agosto contiamo di approvarlo con l’obiettivo di ridurre la mobilità passiva", ha detto l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini rimarcando che quello di "Urbino è un ospedale di primo livello con grande potenzialità. Il direttore generale ha sanato il problema della Breast Uniti con il dottor Cesare Magalottti, dando così continuità. Ci eravamo impegnati a risolvere il problema, è un segnale che vogliamo dare a tutto il comprensorio ducale. I tumori alla mammella sono la prima causa di morte della nostra regione".

"Dopo le infrastrutture fisiche, come la ferrovia, oggi è la volta di quelle sociali, gli ospedali che sono al centro del Masterplan dell’Edilizia Sanitaria e Ospedaliera delle Marche che abbiamo disegnato nel luglio 2021 - ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli -. Ospite del Lions Club di Urbino e della presidente Simona Denti per illustrare un aspetto centrale delle opere che stiamo mettendo in campo, quell’Healing Architecture che punta al benessere degli ambienti dedicati alla cura, soluzioni innovative che mettono la cura del paziente al centro. Il patrimonio edilizio ospedaliero delle Marche ha superato il ciclo di vita ritenuto ottimale per una struttura sanitaria, individuato intorno ai 50 anni. Anche la pandemia ha reso evidenti questi limiti e ha insegnato come sia necessario invertire la rotta: costruire nuovi presidi strutturalmente efficienti in tempi più brevi e con una serie di caratteristiche ingegneristiche, architettoniche e tecnologiche che permettano all’organizzazione sanitaria di rispondere alle nuove esigenze. Una sfida quella della edilizia sanitaria e ospedaliera che mira a ridurre le disuguaglianze sociale e territoriali". Francesco Pierucci