Via libera, i tifosi Vis tornano in trasferta

I tifosi della Vis possono tornare a seguire la squadra fuori dal Benelli. Dopo il divieto alle trasferte di Ferrara e Arezzo da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ecco il via libera per quella di Pontedera. I biglietti per il settore ospiti dello stadio Mannucci sono in prevendita sul circuito online www.etes.it e presso i punti vendita abilitati fino alle ore 19 di sabato al prezzo di 12 euro (ridotto 10 per donne, over 65 e giovani dai 14 ai 17 anni). Il giorno della partita i relativi botteghini resteranno chiusi. Si prevede un buon afflusso al seguito dei biancorossi. La squadra arriva carica e al completo all’appuntamento con i toscani, rilanciati dalla cura Menichini (11 punti nelle ultime 6 gare, condite da risultati importanti come il 5-1 al Perugia, lo 0-0 di Terni e il blitz di sabato a Sestri).

Nella seduta di ieri, presenti anche i giocatori indiziati di mercato, il solo Tonucci si è allenato a parte. Alta intensità, come sempre, e prevalenza di schemi offensivi, quelli che caratterizzano questa Vis salita fino al quinto posto solitario. La permanenza di Okoro a Pesaro fa intuire che le trattative del Venezia per la sua cessione (Juve in pole, a seguire Milan e Napoli) vanno per le lunghe. Quanto a Coppola, che ha scontato la squalifica, sembra prendere corpo la possibilità di una sua permanenza fino al termine della stagione, eventualità molto gradita alla Vis ma che potrebbe rappresentare anche la migliore soluzione per il giocatore. Come dire: meglio concludere un campionato da protagonista in C che rischiare la panchina nella categoria superiore. La Vis in ogni caso è pronta a coprire eventuali partenze.

Da Taranto si dà per sicura la partenza del difensore centrale Ivan De Santis, 27 anni, verso Pesaro ma la notizia non trova al momento conferme nel clan vissino. Non è da escludere invece un ritorno di Niccolò Gucci, in uscita da Arezzo: l’attaccante figura nella lista dei papabili in caso di partenza di Molina. Su Antolini intanto si registra l’interesse di Giugliano e Pro Vercelli.

Il felice momento della Vis e suo personale è stato raccontato nel post-partita da Riccardo Zoia. Onesto nell’ammettere un po’ di fortuna in occasione del gol ("Ho tirato forte in mezzo e il vento mi ha aiutato") e sicuro sulle possibilità dei biancorossi: "Siamo una squadra forte. Ora pensiamo a superare quota 40, poi al resto". Tredicesimo marcatore stagionale: "Questo vuol dire tanto, significa che stiamo facendo bene, ma che dobbiamo ancora fare tanto". Difensore capace di coprire tutta la fascia, grazie anche all’intesa con Cannavò: "Con Kevin ci conosciamo da anni, c’è un’intesa forte. Il mister vuole i braccetti che vanno, io mi trovo bene in questo ruolo. E il fatto di giocare alti mi aiuta". Scontato l’apprezzamento verso Stellone ("Ha dato tanto a questa squadra, si vede da come siamo messi in campo, dal gioco, dai risultati"). Per nulla distratto dal mercato e dal contratto in scadenza: "Di questo non parlo. Dico solo che bisogna stare sempre sul pezzo. Ora abbiamo le trasferte di Pontedera e Terni: giochiamo come sappiamo e poi vediamo cosa succede".