"Via Sauro sarà più sicura"

"In via Nazario Sauro, sicurezza per pedoni e ciclisti". L’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari ricorda "l’intervento di Rfi, concordato con l’amministrazione comunale e suggellato dalla ‘presa d’atto’ del progetto esecutivo ieri mattina in giunta: regalerà un sottopasso rinnovato e, soprattutto, un transito finalmente sicuro per pedoni e bici".

Si procederà a step, vista la complessità dell’intervento. "In questi giorni – spiega Ilari – inizieranno i lavori propedeutici ai locali tecnici del sottopasso, che non comporteranno nessuna conseguenza significativa per i cittadini se non il senso unico alternato per circa una settimana. Poi ci sarà uno stop per preservare la stagione estiva che è anche quella di maggior traffico in zona. L’intervento riprenderà in autunno, con una chiusura momentanea del sottopasso per permettere la realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte. Appena possibile il traffico sarà riaperto ad una sola corsia, così da far progredire con i lavori e garantire un flusso controllato di auto".

"Nella fase finale dell’opera, presumibilmente da dicembre 2025 – conclude l’assessore ai Lavori pubblici – via Gentile da Fabriano sarà inevitabilmente chiusa per diversi mesi. Abbiamo comunque chiesto a Rfi di velocizzare al massimo la lavorazione finale garantendo comunque la riapertura totale della viabilità per l’estate 2026. Inoltre con il nuovo sottopasso carrabile, Rfi realizzerà un ulteriore passaggio esclusivamente dedicato a pedoni e bici, in continuità con la ‘passeggiata romantica’ già esistente sulla Darsena Borghese".

an. mar.