Viale Cairoli più largo ma i tempi preoccupano

di Anna Marchetti

Ampliamento del sottopasso di viale Cairoli: il progetto è già stato presentato in giunta, i lavori potrebbero partire dopo Pasqua. Il costo stimato è di circa 2milioni 500mila euro dei quali 2milioni a carico di Rfi, 500mila sono risorse comunali. La riqualificazione del sottopasso, che passerà da 4 a 6 metri con abbattimento delle barriere architettoniche, percorsi tattili per le persone ipovedenti, nuova illuminazione e impianto di videosorveglianza, è giudicata "lodevole" dagli operatori economici.

Preoccupano, invece, i tempi di esecuzione dell’opera. "Dell’ampliamento del sottopasso siamo contentissimi – commenta Gabriele Orazi titolare di due hotel (Augustus e De La Ville) e del ristorante Casa Orazi a due passi dal viale – speriamo, però, che il sottopasso sia usufruibile nei mesi di luglio e agosto". "L’ampliamento del sottopasso – conferma Francesco Dionisi del bar Bon Bon – lo chiediamo da anni, vorremmo solo capire tempi e modi dell’intervento. A luglio e agosto il sottopasso è molto utilizzato e se lo chiudessero io sarei tra i più penalizzati. Per ora non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del Comune, solo voci tra un caffè e l’altro".

Estremamente critico sull’apertura del cantiere in piena estate, Davide Delvecchio di Fratelli d’Italia: "Perché il Comune ha sottoscritto con le ferrovie un accordo nel 2021 per poi fare realizzare i lavori nel 2023, in piena stagione estiva? Siamo tutti d’accordo che si tratta di un’opera utile e attesa da anni ma in quanto programmabile, si poteva evitare il cantiere almeno nei 2-3 mesi centrali dell’estate, era solo questione di buon senso e di corretta programmazione". Aggiunge Delvecchio: "La verità è che la giunta e il sindaco Seri vogliono programmare l’inaugurazione per il periodo pre-elettorale anche se questo, oggi, comporta un danno agli operatori economici". L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori assicura che la prossima settimana, convocherà tutte le attività interessate. "Sono in attesa di sapere da Rfi – spiega Brunori – se sia possibile garantire, anche con la presenza del cantiere, un passaggio per pedoni e ciclisti".

E’ invece già terminata l’asfaltatura dei controviali di viale Cairoli. Per Fratelli d’Italia il problema, però, è "nella visione distorta della città che ha questa amministrazione comunale. Sindaco e assessori invece di amministrare la cosa pubblica pensano di regnare sui cittadini ormai diventati sudditi. La visione complessiva della città presuppone l’esistenza di un progetto che la comprenda tutta, dalle zone centrali a quelle periferie e che soprattutto ci sia una condivisione con i cittadini per i quali l’istituzione comunale deve essere una ‘casa di vetro’ e tutte le iniziative devono essere a loro servizio e raccogliere la loro soddisfazione".