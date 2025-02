Viale, restyling con riserva: "Rebus auto e parcheggi: ora il Comune ci consulti"

Il Comune di Pesaro lancia il suo primo concorso di idee per la progettazione del nuovo viale Trieste e in città si apre il dibattito sulle prime indicazioni emerse. Secondo quanto presentato ieri dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessore alla Nuove Opere, Riccardo Pozzi, il progetto di riqualificazione del lungomare pesarese (lato Ponente), interesserà un’area lunga 1,3 km compresa tra viale della Repubblica e viale Napoli, dove oltre a spazi dedicati al verde è prevista una pedonalizzazione regolamentata che permetterà un accesso "modulare" delle auto (fino a via Paterni) e l’eliminazione di circa un centinaio di parcheggi. Per poter sopperire a questa mancanza, è previsto invece l’aumento della capienza del parcheggio di Villa Marina, con la possibilità di realizzare anche un multipiano. Un investimento massimo di 12milioni e 300mila euro, per un’opera di restyling attesa da molti anni da albergatori, commercianti e cittadini. "Ben venga il progetto di riqualificazione di viale Trieste – dice Marco Filippetti, presidente di Apa Hotel – un restyling che aspettavamo da tempo visto che il viale aveva bisogno di un importante intervento di ammodernamento anche per andare incontro a chi tra albergatori ed esercenti ha investito in quella zona. Sicuramente si tratta di un progetto a lungo termine, che non vedrà una realizzazione immediata, per cui ben venga anche il confronto con l’amministrazione comunale. Come ha spiegato il Comune – aggiunge - non sembra che al momento si stia andando verso una pedonalizzazione totale ma verso una regolamentazione del traffico. Questo vuol dire che dovranno essere garantiti gli accessi per le persone che dovranno arrivare negli alberghi del lungomare. Vedremo come si evolverà la situazione". Per quanto riguarda il lato di Levante di Viale Trieste aggiunge: "Avremmo voluto che anche quel tratto fosse inserito nel bando – dice -. Ci auguriamo che ben presto si possa intervenire anche in questa zona".

Ad intervenire anche Davide Ippaso, direttore Confesercenti di Pesaro: "Attendevamo il progetto di riqualificazione di Viale Trieste da tantissimi anni visto che l’ultima volta che si è intervenuti risale a circa 30 anni fa – dice -. Per quanto riguarda la pedonalizzazione del viale, noi siamo aperti ad un confronto per un passaggio regolamentato della auto e dei mezzi, perché sappiamo bene quali possono essere le difficoltà a cui possono andare incontro le attività economiche della zona. Rimane anche il problema dei parcheggi che verrebbero meno in viale, carenza cui bisogna sopperire con una serie di servizi che possano portare le persone in zona mare, come ad esempio il potenziamento delle navette. Per questo noi diciamo che sia necessaria una ulteriore concertazione con le associazioni di categoria e confermando la nostra collaborazione, accogliamo al momento il progetto con il beneficio del dubbio".