Vigor San Sisto e Pole, duello all’ultimo gol. Maroso Mondolfo a tutta

Questi i risultati della 22ª giornata del campionato di Terza categoria. Tutto invariato in entrambi i gironi in quanto le prime due di ciascuna classifica hanno tutte incamerato i tre punti. Nel girone A la capolista Vigor San Sisto (foto) vince a Pieve di Cagna imitata dal Pole che batte il Serra Sant’Abbondio. Nel B domina il Maroso Mondolfo che mantiene 8 punti il vantaggio in classifica sulla Junior Centro Città. Palombara.

Girone A: Casa 33-Cagliese 0-2; Pieve di Cagna-Vigor San Sisto 0-1; Piobbico 90-Academy Montecchio 2-1; Pol. Bottega-Borgo Pace 1-0; Pole Calcio-Serra Sant’Abbondio 4-0; San Silvestro-Gallo Football 1-0; Torre-Furlo 2-1.

Classifica: Vigor San Sisto 53; Pole 52; Polisportiva Bottega 51; Serra Sant’Abbondio 37; Borgo Pace 36; Cagliese 34; Piobbico 90 32; Torre 29; Academy Montecchio, San Silvestro 27; Gallo Football 21; Furlo 90 16; Pieve di Cagna 13; Casa 33 punti 8.

Prossima giornata (13-14 aprile): Academy Montecchio-Casa 33; Borgo Pace-Piobbico 90; Cagliese-San Silvestro; Furlo-Pole Calcio; Gallo Football-Torre; Serra Sant’Abbondio- Pieve di Cagna; Vigor San Sisto-Pol. Bottega.

Girone B: Babbucce-Villa Palombara 1-1; Castelvecchio-Maroso Mondolfo 0-1; Cesane-Novilara 0-0; Junior Centro Città-I.E.S. Dini 3-2; Real Porto Senigallia-V.F. Pesaro 3-1; Sammartinese-Montelabbate 1-0; Tre Ponti-Nuova Bedosti 2-0.

Classifica: Maroso Mondolfo 52; Junior Centro Città 44; Cesane 38; Sammartinese 36; Villa Palombara, Tre Ponti 35; I. E. S. Dini, Real P. Senigallia 34; Montelabbate 33; V. F. Pesaro 32; Novilara 29; Babbucce 19; Castelvecchio 8; Nuova Bedosti 5.

Prossima giornata (13-14 aprile): I.E.S. Dini-Tre Ponti; Maroso Mondolfo-Babbucce; Montelabbate-Cesane; Novilara-Castelvecchio; Nuova Bedosti-Sammartinese; Real Porto Senigallia-Villa Palombora; V.F. Pesaro-Junior Centro Città.

l. d.