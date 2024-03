Villa Fastiggi, tornano i ladri. Raid in via Achilli, casa ripulita: "Qui servono maggiori controlli"

Non c’è pace per i residenti di Villa Fastiggi. L’ultimo colpo messo a segno sabato pomeriggio da alcuni malviventi in un’abitazione di via Achilli è solo l’ennesimo di una lunga serie di furti che da mesi e mesi si registrano nel quartiere. Questa volta le vittime sono due coniugi, un 79enne e una 72enne che, ritornati in casa nel pomeriggio di sabato, si sono ritrovati la spiacevole sorpresa: una camera da letto completamente messa a soqquadro dai ladri. Vestiti a terra, cassettiere aperte, caos totale e circa 6mila euro di gioielli scomparsi, tra cui anche la fede di matrimonio.

"Il pomeriggio, dalle 17 alle 19 circa, io e mia moglie siamo spesso fuori casa. Sicuramente loro ci spiavano da giorni e questo lo sapevano. Infatti, quando siamo ritornati in casa, abbiamo subito notato che c’era qualcosa che non andava – racconta la vittima 79enne, che preferisce rimanere anonima –. Mi sono diretto verso la camera da letto, ed era completamente sottosopra. Non ho avuto il coraggio di entrarci, avevo paura che i ladri fossero ancora lì, così ho chiamato i carabinieri".

Dopo circa dieci minuti i carabinieri arrivano nell’abitazione delle vittime per fare tutti i rilievi del caso, assicurandosi che non ci fosse più nessuno in casa. A quel punto l’uomo viene richiamato in caserma per sporgere la denuncia. "Non abbiamo chissà che speranza nel ritrovare i nostri gioielli, anche i carabinieri ci hanno detto non vogliono darci false illusioni – continua il 79enne –. Tra le cose rubate c’era una collana di Della Rovere, un pezzo unico da 600 euro. Ma si sono presi anche degli orecchini con dei brillanti, un orologio, diversi gioielli in oro e anche la fede di mia moglie". Ma non solo, i malviventi si sono portati via anche un telefono nuovo di zecca che la vittima aveva comprato qualche giorno prima, "quel telefono è la nostra unica speranza. Magari riusciamo a rintracciarli con la geolocalizzazione, almeno così ci hanno detto in caserma".

Chi non si arrende e continua a denunciare la situazione, tenendo alta la bandiera della sicurezza urbana, è il consigliere di quartiere Luca Pandolfi della lista ‘Ascoltiamo Pesaro’ e nel direttivo di Fratelli d’Italia. Questa volta però non è solo, con lui c’è anche Massimo Giamprini, "l’eroe" che nel febbraio scorso aveva rincorso in macchina il ladro che derubò alcuni negozi nella piazzetta del quartiere e che venne poi fermato qualche giorno dopo sul ponte dell’interquartieri. "Serve maggiore vigilanza – dicono i due –, si registrano delle forti ondate di furti che vanno contenute. Una pattuglia che gira per le vie del quartiere, ogni giorno, almeno sul tardo pomeriggio, è necessaria. Nei prossimi giorni – conclude Pandolfi – incontrerò il nuovo questore Francesca Montereali per trovare una soluzione concreta".

Giorgia Monticelli