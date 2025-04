Vis Pesaro: Possibili Avversarie e Scenari per i Playoff

Scenari nell’imminenza della 38^ e ultima giornata. Il gol di Nador al 92’ di Vis Pesaro-Spal ha impedito ai biancorossi la possibilità di lottare per il quinto posto. Comunque vada oggi, i ragazzi di Stellone non possono scendere al di sotto del 7° posto (miglior piazzamento nella storia societaria), il che garantisce di giocare la gara secca del primo turno in casa, domenica prossima. Mantenendo l’attuale posizione (6^) dopo l’ultima giornata, la Vis affronterebbe la 10^ classificata, al momento il Pontedera, che se la gioca col Gubbio, oggi di scena a Ferrara. Scendendo alla 7^, la Vis affronterebbe invece la Pianese (in vantaggio sul Pineto in caso di arrivo alla pari).

Dunque due possibili piazzamenti e tre possibili avversarie per i pesaresi. Oggi si giocherà anche con l’orecchio alla radiolina, come si diceva una volta. Se il Pineto non dovesse vincere a Rimini, la Vis sarebbe comunque sesta, in quanto, a parità di scontri diretti, avrebbe migliore differenza reti generale (+ 10 contro – 3).

Le altre. Cristallizzate ormai le prime tre posizioni (Virtus Entella promossa, Ternana e Torres dritte alla fase nazionale playoff), al Pescara serve un punto per tenersi dietro l’Arezzo e conservare il quarto posto, che le consente di saltare il primo turno dei playoff di girone. In coda Legnago con un piede a mezzo in Serie D: costretto a vincere ad Ascoli, e potrebbe non bastare. Lucchese salva per via diretta (al netto del fallimento) se oggi guadagna almeno un punto sul Sestri Levante portando il vantaggio a + 9, altrimenti probabile lo scontro playout fra le due squadre. L’altra sfida spareggio sarà Milan-Spal, con l’incertezza al momento su chi arriverà davanti e potrà godere dei vantaggi del caso. Alla Spal non basterà l’aggancio, essendo in difetto negli scontri diretti. In caso di retrocessione, agli estensi sarà inoltre preclusa la possibilità di riammissione nella categoria: tutta colpa della penalizzazione. Il Milan ai playout non potrà schierare Camarda e Jimenez, due dei giocatori che hanno fatto la spola con la prima squadra e che non hanno raggiunto le 25 presenze in distinta (da regolamento), mentre Bartesaghi le raggiungerà oggi. Mister Oddo contro la Vis potrà disporre anche di Quirini e Magni che hanno scontato la squalifica; da valutare le condizioni di Alesi, toccato duro nella gara persa a Gubbio, e di Magrassi.