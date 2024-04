"Vittoria collettiva, ora si comincia"

Cristian Fanesi festeggia il risultato delle Primarie, tappa fondamentale verso l’appuntamento dell’8-9 giugno quando Fano sarà chiamata a scegliere il nuovo sindaco. "E’ una vittoria collettiva, faccio i complimenti a Samuele Mascarin per l’impegno e la lealtà con cui ha condotto la sfida. Un abbraccio anche a Etienn Lucarelli e Cora Fattori che hanno partecipato al primo turno. Adesso il nuovo traguardo è quello di battere Serfilippi del centrodestra". Fanesi conferma il suo impegno a contattare il candidato sindaco de I Progressisti Stefano Marchegiani, come annunciato nei giorni scorsi: "Prima ho festeggiato con il Pd e il centrosinistra, da oggi mi occuperò del resto". "Da oggi dobbiamo lavorare uniti, come una squadra, – commenta Cora Fattori – se vogliamo vincere le elezioni di giugno". Anche Etienn Lucarelli ribadisce l’impegno di "Noi civiche Fano" "per costruire la Fano del futuro". Ecco i risultati seggio per seggio Centro-mare: Fanesi 145, Mascarin 231, 1 bianca; Gimarra: Fanesi 57, Mascarin 33; Poderino: Fanesi 121, Mascarin 231, 3 bianche; San Lazzaro: Fanesi 206, Mascarin 175; Sant’Orso: Fanesi 131, Mascarin 99, 2 bianche; Fenile: Fanesi 44, Mascarin 40; Metaurilia: Fanesi 85, Mascarin 79, 2 bianche ed 1 nulla; Ponte Sasso: Fanesi 32, Mascarin 20, 1 nulla; Cuccurano: Fanesi 97, Mascarin 72; Bellocchi: Fanesi 89, Mascarin 24

an. mar.