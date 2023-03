"Vogliamo conoscerci attraverso i racconti"

La Marco Polo di Lucrezia ha avviato un progetto per la lettura in classe. Per conoscere meglio l’iniziativa abbiamo intervistato la professoressa Battistelli, docente di Lettere e responsabile del progetto. Ha conosciuto questo progetto attraverso un corso di formazione che le ha cambiato il modo di vedere la scuola perché crede che sia un nuovo modo per fare scuola. La professoressa non credeva ci sarebbe stato bisogno di coinvolgere così tante persone e magari il suo entusiasmo non sarebbe bastato o ci sarebbero ostacoli. Lei é stata sostenuta da quasi tutti, soprattutto dalla dirigente e dai prof di ginnastica; invece quelli che non credevano di riuscire ad applicare questo progetto, si sono ricreduti e hanno cercato di dare il massimo. In passato i prof volevano riaprire la biblioteca poi però è arrivato il Covid e non ci sono più riusciti. L’obiettivo principale per gli alunni é quello di conoscersi attraverso le storie, per entrare a contatto di mondi diversi per esprimersi diventando competenti sulla lingua italiana migliorando anche i rapporti. Questo progetto è stato proposto e illustrato in tutte le scuole. Per procurare i libri, visto che per ora la biblioteca manca, i professori soprattutto i docenti di Lettere portano libri da casa, a volte lo fanno i ragazzi, e nei momenti importanti si leggono dei libri appropriati. La prof non si aspettava che molte persone venissero coinvolte da questo progetto. Nel corso degli anni si cercherà di migliorarlo. Il progetto prevede anche altre attività , come quella didattica, la riapertura della biblioteca, iniziative come #Ioleggoperché, ma anche riunioni.