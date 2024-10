"Vogliamo una città più dinamica. Faremo tre eventi al mese"

Sfruttare le "potenzialità inespresse di Urbino" e riportare la città e gli studenti in piazza e nel sociale. Per questo intende battersi Unione degli universitari - Udu Urbino, che mira "a una realtà cittadina più dinamica e attrattiva, partendo dagli eventi. Vorremmo organizzarne almeno tre al mese. Puntiamo anche al benessere degli studenti, per risolvere disagi: si va dalle tasse al trovare soluzioni per trasporti e parcheggi, dall’aumentare fondi Erasmus alla cura della salute mentale. Vorremmo che gli anni dell’università fossero formativi non solo a livello didattico, ma pure personale. Ci sono poi discorsi pratici, su tutti la gestione degli appelli, che va migliorata, e il fornire più servizi, come un wi-fi stabile nelle varie sedi e prese elettriche ai banchi. Il nostro obiettivo è offrire una rappresentanza vicina agli studenti, a prescindere dal risultato delle elezioni".