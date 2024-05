Vola con la moto per 20 metri nel fiume: illeso

Piobbico 5 maggio 2024 – È uscito di strada volando per 20 metri nel fiume Candigliano, atterrando con la sua Aprilia in acqua. Non si è fatto nulla e non sa nemmeno lui come sia stato possibile.

È quello che è accaduto stamattina alle 11.30 ad un motociclista 37enne di Senigallia in gita con un gruppo di amici verso Bocca Serriola. Arrivato alle porte di Piobbico, il 37enne non ha preso una curva ed è volato di sotto cadendo a strapiombo nel fiume. Gli amici si sono fermati per andare a soccorrerlo ma non essendoci la strada hanno dovuto percorrere a piedi un lungo tratto mentre qualcuno chiamava il 118. Arrivati finalmente al fiume, hanno trovato il 37enne bagnato che li stava aspettando sul greto, senza aver riportato alcuna frattura.

I vigili del fuoco hanno poi recuperato la moto nel fiume mentre l’uomo è stato soccorso dall’eliambulanza e portato in ospedale per un controllo.