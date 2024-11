Vuelle, balzare in Sella o finire nel baratro. Con Cento non sbagliare è questione d’onore

Un’altra domenica sul filo del rasoio per la Carpegna Prosciutto che oggi torna all’astronave della Torraccia (palla a due alle ore 18) per cercare di cancellare l’orrenda figuraccia di Livorno del turno infrasettimanale. Non è solo, però, una questione di immagine da ricostruire o di rapporto da ricucire con tifosi ormai inferociti, ma anche di classifica, che vede i biancorossi al penultimo posto a braccetto con l’altra delusa, Brindisi, caduta al piano di sotto come la Vuelle e proprio come Pesaro in grande difficoltà. Solo tre vittorie, sin qui, a fronte di undici giornate già in archivio e la necessità di incasellare un risultato positivo, soprattutto oggi che il calendario spedisce per questo 12° turno sul campo dei pesaresi una formazione alla portata, la Sella Cento, con due punti in più in classifica. Una volta si diceva ’sulla carta una partita da vincere’ ma qui la teoria ormai non conta più, è l’ora dei fatti come ha ribadito Leka, a ruota del presidente Valli che ha chiesto un atteggiamento diverso per non dover riportare tutti in ritiro e ricominciare da zero.

"Una partita molto importante in cui tutti ci aspettiamo una reazione, non vogliamo che si ripetano mai più le cose viste mercoledì - ribadisce coach Spiro Leka -. Cento viene da un buonissimo momento, ha vinto tre delle ultime quattro partite e dobbiamo farci trovare pronti soprattutto contro Davis e Sperduto che stanno trascinando i compagni, senza dimenticarci degli altri. Dobbiamo riprendere urgentemente la nostra marcia".

Dall’altra parte, coach Emanuele Di Paolantonio è carico e fiducioso: "Andremo in casa di una squadra costruita per un obiettivo importante, che in questo momento ha bisogno di tornare alla vittoria. Arriveremo a Pesaro con l’entusiasmo che ci ha portato ad aver vinto 3 gare delle ultime 4, e con la consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo da agosto sta pagando, e questo è stato finalmente certificato anche dai risultati. Dovremo essere bravi a resistere su un campo così bello e difficile come quello di Pesaro, fornendo un’altra prova di squadra come abbiamo fatto in questi ultimi dieci giorni, a prescindere dalle assenze". Berdini infatti è rimasto seduto per tutta la partita contro Cremona a causa di una forte botta subita allo stinco e il suo utilizzo verrà valutato a ridosso del match. Stesso discorso per Carlos Delfino che sta riprendendo sempre più confidenza con il ritmo gara ma anche per lui le decisioni verranno prese soltanto in extremis. L’uomo del momento per gli emiliani è senza dubbio Stacy Davis con 26 punti di media nelle ultime tre uscite. La crescita di Sperduto è evidente e l’ex Agrigento sta diventando sempre più pedina affidabile nello scacchiere ospite.

Elisabetta Ferri