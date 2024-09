Vuelle Riecco Teamsystem: è secondo sponsor

Un colpaccio. Non c’è altra parola per descrivere meglio l’aggancio operato dalla governance dela Vuelle, che ha riportato a casa un marchio di grosso calibro a distanza di quasi dieci anni. Teamsystem sarà il secondo sponsor della squadra, con il logo in bella evidenza sulle maglie e sul parquet. C’era già stata fra il 2012 e il 2016 sulle canotte biancorosse, ma oggi l’azienda ha proporzioni ben diverse da allora. È passata dall’essere un’azienda locale a un colosso internazionale, con 5.000 dipendenti. "Il cuore pulsante, però, è rimasto a Pesaro, dove siamo nati ormai quarant’anni fa - spiega il direttore di marketing e comunicazione, Daniele Lombardo -. Questa città è da sempre la nostra casa, anche se oggi siamo un’azienda con sedi in diversi paesi europei; ma qui c’è uno degli hub tecnologici più importanti. Siamo molto felici, perciò, di tornare col nostro marchio su questa maglia. Non solo: saremo anche sulle casacche delle giovanili, poichè ai giovani ci legano i valori di innovazione, imprenditorialità ed inclusione. Infine, saremo anche digital partner della Vuelle, vogliamo portare un contributo sulla parte comunicativa".

Gongola il presidente del Consorzio, Franco Arceci, principale artefice dell’operazione che potrebbe aprire uno squarcio importante sul futuro del basket pesarese. "Iniziamo un nuovo percorso insieme, con l’auspicio che possa durare a lungo - dice Arceci -. Teamsystem è nata e si è sviluppata in questa città, perciò ha sempre mantenuto un legame, dimostrato in occasione di Pesaro capitale della cultura. Sono sicuro che questa partnership con la Vuelle potrà dare soddisfazione ad entrambe le parti".

Il presidente Valli ringrazia Teamsystem "così come gli altri sponsor, che sono la spina dorsale di un club, altrimenti non si va da nessuna parte" e specifica con un sorriso che "l’importante contributo in arrivo è già conteggiato nel budget stagionale, dato che la trattativa durava da tempo, per cui non è che adesso arriva un nuovo acquisto...". Fa bene a specificarlo, anche perché probabilmente la Vuelle perderà due partner di rilievo: Consultinvest, che viene data in uscita dopo anni di importante sostegno in cui è stata anche main sponsor, e Ranocchi, la cui proprietà è stata venduta a Zucchetti, azienda lombarda dello stesso settore, che non pare interessata al basket.

C’è però la possibilità che la presenza di Teamsystem diventi più importante in futuro perché alla domanda se sarebbero pronti ad essere il primo sponsor in caso Carpegna Prosciutto lasci, Lombardo non si butta affatto via: "Stiamo coi piedi per terra, un passo alla volta, ma vogliamo essere protagonisti di una fase nuova e spero si possa fare un percorso di successo insieme". Valli lo guarda e piazza la battuta giusta: "Quando siamo stati presentati qui nel 2022 con Str Automotive, non avrei mai pensato che due anni dopo sarei stato il presidente della Vuelle". Mai dire mai, appunto. Elisabetta Ferri