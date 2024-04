Vuelle, sfide parallele per la salvezza. Cruciale l’esito del derby veneto

Meo Sacchetti dice che detesta le tabelle perché se ti entrano in testa portano via energie. Sarà anche vero, ma è indubbio che dovendo recuperare due punti a Treviso la Vuelle ha bisogno di risultati incrociati anche da altri campi. Domani si va a Tortona con l’intento di provare a portare via un altro scalpo dopo quello di Sassari, ma il giorno dopo gli occhi di tutti saranno fissi sul campo di Venezia dove si gioca il derby veneto fra Reyer e Treviso (diretta in chiaro su DMax alle 18.15). I giocatori della Nutribullet scenderanno in campo condizionati dal fatto di conoscere già il risultato di Pesaro e magari potrebbe pesare, a prescindere dal risultato che scaturirà fra Bertram e Carpegna Prosciutto. Il leader di Treviso, D’Angelo Harrison, torna sul ko al fotofinish di domenica scorsa contro l’Armani: "Odio perdere. Giocare bene conta relativamente, a maggior ragione contro una grande squadra come Milano, se poi non porti a casa il risultato - dice -. Ma prendiamo il positivo: abbiamo giocato una partita solida e se riusciremo a farlo anche questa domenica a Venezia, migliorando i dettagli, potremo fare ancora meglio".

Non dormono ancora sonni tranquilli nè Varese, nè Cremona, a quota 22. Il gm della Vanoli, Andrea Conti, sprona la truppa: "Questa salvezza ce la meritiamo e vogliamo conquistarla il prima possibile. Domenica con Bologna abbiamo giocato una grande partita ma siamo arrivati nel finale ai minimi termini. Ora le rotazioni scendono a otto perché il campionato per Denegri è finito, verrà operato oggi al dito della mano, mentre Adrian ha subìto una distorsione alla caviglia, lo monitoriamo giorno per giorno. Succede anche ad altre squadre, ci saranno più minuti a disposizione e tutti sono mentalizzati. Lo spirito è quello giusto. Le ultime tre gare con Brescia, a Pesaro e con Milano saranno durissime, ma anche per le altre non ci saranno passeggiate".

Intanto, Scafati ha risolto anticipatamente il contratto con Demetre Rivers. L’ala 29enne ha chiesto alla Givova di poter essere liberato avendo avuto un’offerta dallo Zalgiris Kaunas di Trinchieri, ancora in corsa per la vittoria del titolo. Avendo ancora la disponibilità di sei stranieri nel roster, il club campano proseguirà con la formula 6+6. Da definire, infine, la data di Segafredo-Unahotels: in caso di qualificazione della Virtus ai playoff di Eurolega, la partita contro Reggio Emilia si disputerà domenica alle 20.30, mentre in caso di eliminazione dei bolognesi si giocherà lunedì 22, sempre alle 20.30.

Elisabetta Ferri