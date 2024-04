Vuelle, una giornata favorevole. Rosicchiati due punti a Treviso

La Vuelle rivede la luce della salvezza in fondo al tunnel. Un turno felice, questa 27ªesima giornata perché dopo aver battuto Pistoia nell’anticipo del sabato sera, la squadra di Sacchetti ha rosicchiato due punti a Treviso, battuta in casa da Milano (91-89) dopo una vera battaglia, e distanziato Brindisi, caduta a Reggio Emilia (74-66). Penultima a quota 18, con la Nutribullet a tiro, la Carpegna Prosciutto adesso torna a crederci, anche perché gli ultimi 4 punti li ha conquistati mettendo in fila due vittorie, cosa mai successa in questa stagione. E’ il segnale che qualcosa è cambiato e non è questione di non essersi svegliati prima, la verità è che la squadra non è più la stessa: tre stranieri su cinque sono cambiati rispetto alla partenza e i due che sono rimasti non sono (quasi) mai quelli determinanti. Le caratteristiche di Wright-Foreman e McDuffie hanno consentito al coach di impostare il gioco nel quale crede, diventato ancora più "sacchettiano" dopo la partenza di Bamforth, che spesso si è rivelato una zavorra perché la sua condizione fisica precaria non gli ha quasi mai permesso di esprimersi in velocità. E fermare la palla, se vuoi giocare il run and gun, è una contraddizione in termini.

Un limite che, ad esempio, Cinciarini è riuscito a superare nonostante il basket che gli è più congeniale sia quello in controllo, utilizzando i 24’. "Ma Andrea ha mantenuto nel tempo una condizione eccellente, curando sempre il proprio corpo, e questo è un grosso merito a 37 anni - ha sottolineato Meo qualche sera fa, in diretta tv -. Oltre che la sua intelligenza cestistica gli consente di giocare a basket anche in un altro modo". A proposito di Bamforth, ieri un sito specializzato ha riportato la notizia che sarebbe in arrivo un accordo con Granada e dunque l’ex Vuelle sarebbe in procinto di tornare nel campionato di ACB. Evidentemente i problemi a casa sono risolti, meglio così.

Dando uno sguardo alla prossima giornata, nel 28° turno alla Vuelle verrà chiesto nuovamente di giocare in anticipo rispetto alle altre rivali per la salvezza. I biancorossi scenderanno in campo sabato alle 19 in casa di Tortona. Mentre Treviso sarà di scena a Venezia, altra avversaria che insegue la miglior posizione nelle prime quattro e dunque trasferta complicata per la truppa di Vitucci. Può darsi che la situazione di classifica resti invariata domenica sera e tutto si deciderebbe nelle ultime due giornate: ma se invece la Vuelle dovesse riuscire a fare un blitz a Casale Monferrato, dove la Bertram gioca le gare casalinghe, potrebbe sognare l’aggancio. Intanto quello che doveva fare in questa 27ª l’ha fatto, riaprendo il cuore alla speranza.

Elisabetta Ferri