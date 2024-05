Yoga della risata per star bene: un’esperienza per vivere meglio

L’Accademia della risata di Urbino organizza un’iniziativa per celebrare la Giornata mondiale della risata, evento che ricorre ogni anno sin dal 1998. Domani alle 15, nella Fortezza Albornoz si terrà una sessione di Yoga della risata per la pace nel mondo, gratuita e aperta a tutti. "È di una tecnica ideata dal medico indiano Madan Kataria allo scopo di promuovere la consapevolezza dei benefici della risata sulla salute, la felicità e la pace nel mondo – spiegano dall’Accademia –. Il concetto è semplice: ridere determina una trasformazione personale, che può portare a cambiamenti positivi nel mondo che ci circonda".

La sessione sarà tenuta da Alessandro Bedini, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Accademia della risata, nominato dal dottor Kataria “Ambasciatore della risata“, con la partecipazione degli Animatori della risata. Poi, lunedì ripartirà il corso di formazione “Psicologia del benessere: una risata contro lo stress“. Si tratta della 28ª edizione e la partecipazione è gratuita, con contributo volontario per rimborso spese o iscrizione all’Accademia come socio. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì, dal 6 maggio al 17 giugno, alle 21, nel teatro universitario “La Vela“. Chi seguirà almeno sei incontri riceverà un attestato di frequenza riconosciuto e l’opportunità di uno stage in corsia. Ci si potrà iscrivere in loco o con una e-mail a accademiadellarisata@gmail.com indicando nome e cognome, età, professione, telefono. Per informazioni: 3497660950 (dottor Bedini) o pagina Facebook “Accademia della risata“.

n. p.