"Ztl chiusa a Urbino per noi è un guaio"

Pubblichiamo una lettera che ci giunge da due cittadine urbinati riguardo le possibilità di accesso al centro storico.

* * *

Caro Carlino, il provvedimento che parla di una maggiore vivibilità a Urbino purtroppo contribuirà a far morire un centro storico già sofferente. Negare l’accesso a ZTL nelle ore mattiniere (8,30-10,30), quando si fanno acquisti in centro nei pochi rimasti negozi, oltre a uccidere il commercio allontana le persone che cercavano di far vivere una città.

Poi gli anziani (io e una mia amica siamo insegnanti in pensione) sono ormai espulsi e la piazza sarà negata a chi ha qualche anno sulle spalle, e a Urbino gli anziani sono tanti, tanti. Speriamo che l’amministrazione torni indietro, soprattutto sul blocco degli autobus che costringe a usare solo la fermata a Mercatale, con le salite che ci sono. Quanto era bella la piazza delle Erbe piena, una colazione al bar, un saluto alla chiesa dei frati di san Francesco, un salto ai negozi e riprendere il bus, unica cosa che era all’occhiello di noi tutti. Torneremo al nostro Mazzaferro, con il groppo in gola e con la fatica delle salite e delle discese. Proprio ora che il nostro Sindaco ha terminato il camminamento di cui siamo orgogliosi.

Ma andare a piedi a Valbona è dura per noi che abbiamo passato i sessanta.

Due insegnanti

a riposo: Maria e Carla