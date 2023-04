Gli Apnea di Pesaro finiscono in televisione, ma non lo sapevano

Pesaro, 15 aprile 2023 – Prima le telefonate di amici e parenti, poi la piacevole scoperta: i cinque ragazzi accendono la televisione e si ritrovano in un servizio al Tg1. È ciò che è successo il 5 aprile al gruppo musicale vallefogliese Apnea, formato da Luca Magrini, Marco Molinari, Alessandro Guarandelli, Francesco Antonelli e Andrea Molinari, qualche giorno fa, a ridosso della Pasqua.

Il motivo? Il nuovo singolo che parla della rivalsa dell’arte e della musica dopo il lungo periodo di Covid: "Mi ha chiamato mia mamma, la quale mi ha detto che ero in televisione, quasi infastidita dal fatto di non averle detto nulla – racconta Alessandro Guarandelli, cantante del gruppo –. Noi stupiti: non sapevamo niente, ma neanche il nostro agente. Siamo finiti in un servizio del telegiornale con ‘Adrenalina’, il nostro nuovo singolo. La cosa che maggiormente ci fa piacere è come abbiano carpito l’essenza del brano, quella difficoltà di reagire ed esprimersi, dopo due anni di dubbi, se non tramite l’arte stessa. Ci ha fatto moltissimo piacere, anche se presi totalmente di sorpresa. La cosa bella è che noi non campiamo di musica. Abbiamo un lavoro, ragazze, mogli e figli. Non siamo più dei ragazzini, insomma. Eppure, tutto questo, ci ha reso molto orgogliosi, ci ha fatto capire che stiamo facendo qualcosa di bello e che le nostre parole effettivamente raccontano qualcosa, un percorso e una storia”.

Il brano nasce durante uno dei momenti più drammatici di questo tempo: il periodo del lockdown. Questo argomento, infatti, viene trattato nel testo a più riprese e immerge tutti gli ascoltatori in un turbinio di sensazioni e stati d’animo in cui ci si può facilmente riconoscere: "’Adrenalina’, pubblicato il 10 marzo 2023, rappresenta la determinazione e la forza che tutti noi abbiamo dentro, un inno alla vita che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, cancellando per un attimo ogni tormento – racconta la band –. Quale miglior modo per riappropriarti di tutto quello che ti è stato tolto, se non sotto un palco, lasciandoti travolgere da quelle emozioni che solo la musica riesce a trasmettere?”.

Gli Apnea nascono nel 2018 in seguito ad un incontro del tutto casuale, che però ha dato vita ad un progetto tanto ambizioso quanto concreto: quello di divertirsi, e anche di far divertire ed emozionare, col potere della musica: "Siamo diversi tra noi, questo è un dato di fatto – conclude Guarandelli –. Però, insieme, abbiamo scoperto nuove sonorità e nuovi modi di scrivere. Questo traguardo è il risultato di una forte amicizia, di un legame non indifferente, ma anche di paure, dubbi e di incertezze. Chissà che non si riesca, magari un giorno, a riempire un palazzetto dello sport per un concerto, con tutta l’adrenalina necessaria per ballare tutti assieme ed abbracciati”.