Emesso il francobollo di Pesaro Capitale della Cultura: quanto vale e dove trovarlo

Pesaro, 26 febbraio 2024 - Uno speciale francobollo dedicato alla città di Pesaro, eletta capitale italiana della cultura per il 2024. Sarà emesso oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite le Poste italiane e avrà un valore di 1,25 euro. Il francobollo, che appartiene alla serie tematica "il patrimonio naturale e paesaggistico, sarà stampato in 250.020 esemplari dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è stato ideato dal Centro Filatelico della produzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e riproduce il rinascimentale Palazzo Ducale di Pesaro, residenza delle varie signorie che hanno governato la città, delimitato in alto dal logo di Pesaro capitale italiana della cultura.

Francobollo di Pesaro Capitale della Cultura: dove trovarlo

L'annullo filatelico sarà disponibile allo sportello filatelico dell'ufficio postale di Pesaro centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati -cartoline, tessere e bollettini illustrativi- si potranno acquistare negli uffici postali con sportello filatelico, negli spazi filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona o sul sito filatelia.poste.it.

Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo al prezzo di 20 euro.