L’anima dei Genesis avvolgerà l’Astra

Pesaro, 12 dicembre 2023 – Le Orme e i Genesis, due gruppi geograficamente lontani ma che hanno segnato un’era, quella del progressive, e che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento nella musica degli anni Settanta-Ottanta. Un faro per molti ex giovani che si sono nutriti delle loro complesse atmosfere a volte oniriche a volte ritmicamente spiazzanti, talvolta armonicamente riconducibili alla musica sinfonica.

Altro che rap o trap o autotune; quella era musica suonata per davvero con estrema maestria e tecnicismi non meno degni dei grandi esecutori classici. Ebbene per chi volesse "riassaporare" quelle emozioni, è in programma un’occasione ghiotta. Ci ha pensato l’Associazione l’Anfora, che già aveva concepito il progetto questa estate col titolo piuttosto evocativo e al tempo stresso geniale: “Su… le Orme dei Genesis“ per un doppio concerto da tenersi a Villa Berloni. Ma le previsioni meteo (e il mezzo uragano che ne è effettivamente seguito), avevano saggiamente consigliato gli organizzatori (Maris Galdenzi e Riccardo Gravagna), a rinviare l’evento. Una parola è una parola ed eccolo dunque l’evento, anzi, un doppio evento al Cinema Teatro Astra di Pesaro in via Rossini in programma venerdì (ore 21) e sabato (17,30), che celebra due album “iconici“ dei due gruppi.

Due capolavori che quest’anno compiono 50 anni: “Felona e Sorona“ de Le Orme e “Selling England by the pound“ dei Genesis. Venerdì 15 ad eseguire parte dei due dischi antologici saranno il trio “Garbo di neve“, cover de Le Orme che si propone con la stessa formazione triangolare per restituire con un certo rigore le stesse sonorità e atmosfere discografiche del grande gruppo veneziano. La scaletta del concerto porrà l’accento sul periodo del prog per raggiungere il suo apice con “Felona e Sorona“.

A seguire la stessa sera ci saranno i Get’em out con lo spettacolo “The Gabriel Era”. Un’occasione per poter riassaporare il sound dei Genesis con un grande show che include tutti i capolavori dei primi 5 album: Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway. I Get’em out offriranno al pubblico uno spettacolo che ricrea sapientemente la magica atmosfera della musica dei Genesis nel periodo in cui Gabriel ne era la voce solista (1970-1975).

La meticolosa ricerca dei suoni e delle dinamiche, l’utilizzo di strumenti vintage e l’incredibile mole di lavoro di trascrizione delle parti originali hanno portato i Get’em out a diventare oggi una delle band italiane più apprezzate dagli amanti del genere.

Non è da escludere una jam finale dei due gruppi alla fine della serata. Sabato pomeriggio invece (alle 17,30), in scena ci saranno solo i Get’em out con la potente musica dei Genesis. Il doppio concerto vede il patrocinio del Comune di Pesaro e del Quartiere 3 della Prolo loco di Candelara e dell’Associazione Seventy Mood. Prevendita biglietti presso Libreria Campus (0721 31438). Prenotazione Costo del biglietto: 20 euro e 15 per coloro che hanno partecipato al concerto su Le Orme dei Genesis di venerdì 15. Informazioni: 338 2988419 (Riccardo) – 339.3707313(Maris) – anche su WathsApp.