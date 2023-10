Tartufo d’oro alla cucina di Uliassi: "Chef che fa onore a tutte le Marche"

Sant’Angelo (Pesaro), 9 ottobre 2023 - Negli anni è stato assegnato a Luciano Pavarotti, Enzo Biagi, Pippo Baudo e Rita Levi Montalcini e ieri è stata la volta dello chef Mauro Uliassi, ristoratore marchigiano che può vantare ben tre stelle Michelin che lo collocano tra i grandi della cucina mondiale.

Lo chef è salito sul palco di piazza Umberto I per raccontare al presentatore Alfredo Antonaros la sua storia tra aneddoti e ricordi: "Nella mia cucina al tartufo bianco ho spesso preferito per stagionalità il tartufo nero pregiato e lo scorzone estivo, ma non posso negare che un uovo ricoperto, annegato, sepolto nel tartufo bianco sia un vero e proprio piacere. Sono cresciuto con l’idea del voler far bene e di dare il massimo, è la consapevolezza di star lavorando al massimo delle proprie possibilità è la base per avere la presunzione di crescere. Io venivo dalla cucina borghese degli anni ‘70/’80, con una proposta professionale legata al pesce, ma a un certo punto ho voluto far entrare in menù anche materie prime dell’entroterra perché facevano parte della nostra tradizione. Qui è entrato anche il tartufo, anche se non è legato alla cucina della costa l’ho utilizzato ad esempio per un rombo al tartufo in un abbinamento tra mare e montagna".

Allo chef è andato il Tartufo d’Oro, consegnato dal sindaco Stefano Parri che ha sottolineato come "questo premio viene assegnato a Mauro Uliassi non solo per il suo valore in cucina ma anche per lo straordinario impegno nel creare una carriera esemplare che fa onore a tutte le Marche: la sua presenza ha cambiato il profilo gastronomico del territorio". Nel corso della giornata si è svolto anche il Festival TartufArte che ha animato le vie del centro storico con un concorso di pittura dal vivo, bodypainting, performance, musica e concerti. Con i prezzi del tartufo che oscillano tra i 1500 euro al chilo per le pezzature piccole, il tartufo bianco è stato anche il grande protagonista di ristoranti e stuzzicherie nelle cantine monumentali del centro storico. Sale intanto l’attesa per il Motoraduno Internazionale del Tartufo del prossimo weekend e la premiazione dello chef Bruno Barbieri di domenica prossima.