I trattori occupano la piazza e il mercato di Urbino: 'Salviamo le nostre tavole'

Urbino, 24 febbraio 2024 - La protesta dei trattori giunge persino nel cuore rinascimentale di Urbino. Da ieri gli agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino sono appostati in presidio poco fuori le mura, con cortei e blocchi stradali.

Ma oggi la manifestazione giunge nel cuore del centro, con due presidi: in piazza della Repubblica e al monumento a Raffaello, al mercato settimanale. Volantinaggio, colloqui coi passanti, cartelli e bandiere.

Gli agricoltori sono agguerriti e promettono che non sarà l'ultima. In programma prossimamente altri presidi in provincia e nelle strade.

Le motivazioni sono tante, ma innanzitutto c'è voglia di spiegare alla gente le cose con chiarezza: "Veniamo in centro storico per essere più vicini alla gente, fare volantinaggio. Siamo in piazza sia per nostri diritti che per quelli dei consumatori. Devono essere informati sia sulla qualità di ciò che mangiano sia sulla forbice di prezzi tra i pagamenti ai agricoltori e i prezzi al pubblico", dicono.