Un giovane su 5 non cerca lavoro. La sfida: "Ridiamogli la speranza"

Un giovane su cinque non cerca lavoro

Li chiamano Neet. Sono ragazzi che vanno dai 18 ai 35 anni e che non fanno niente. Studi abbandonati, lavori non cercati, men che meno volontariato o formazione. Un tempo li avrebbero definiti irrimediabilmente vagabondi ma il giudizio appariva già allora sbrigativo e ingiusto. Perché la realtà è diversa. Possono essere ragazzi sfiduciati, che hanno perso lo slancio della vita perché hanno trovato molte porte sbattute in faccia, si sono sentiti rifiutati, credono che per loro non ci sarà mai un posto nella società. Inattivi e inadeguati. E sono molti: almeno uno su cinque, fino al 20 per cento nella nostra provincia di quella fascia di età. Il comune di Pesaro ha agganciato un bando nazionale Anci (Link, connettiamo i giovani al futuro), seguendo un corso di formazione, che mette a disposizione in totale 250mila euro per fare qualcosa in favore dei Neet. Il loro numero non è chiaro e il bando serve proprio a questo: a contarli. Dice l’assessore Camilla Murgia: "Vero, parte del progetto prevede proprio un monitoraggio dei numeri, sapere quanti sono attraverso le associazioni. Come amministrazione abbiamo fatto formazione specifica e speriamo con il bando Anci di intercettare fondi per le attività, fatte a rete con...