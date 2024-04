Ilary Blasi a Frontone: festa in casa con Bastian Muller

Frontone (Pesaro), 2 aprile 2024 – E’ arrivata sabato scorso al Castello di Frontone Ilary Blasi per trascorrere qualche giorno nel week end Pasquale nella casa dei suoi genitori insieme al suo nuovo compagno tedesco Bastian Muller.

Non sono rare le apparizioni di Ilary Blasi nella frazione di Paravento di Cagli, località dove vivevano i nonni paterni e al Castello di Frontone dove nella loro casa sotto l’antico Castello dei Della Porta insieme ai genitori ha trascorso anche lunghi periodi estivi in gioventù.

Questa volta il suo arrivo è avvenuto per una simpatica riunione in occasione delle festività insieme ai genitori, sorelle con le loro famiglie e la sua figlia più piccola. Immancabile il rispetto delle tradizioni in famiglia con i consueti assaggi di cresce brusche e altre bontà tipiche della tradizione pasquale.

La famosa coppia non è rimasta solo chiusa in casa e la loro presenza nell’antico borgo del Castello non è passata inosservata. Molti curiosi hanno potuto anche osservare l’intero nucleo famigliare a tavola di fronte al grande camino nel ristorante “Taverna della Rocca“ dove Ilary e i suoi parenti quando tornano a Frontone non mancano mai di assaggiare le particolari bontà delle gustose specialità locali.

E’ stato poi possibile per alcuni presenti chiedere qualche immancabile foto con la celebre conduttrice televisiva e quella che pubblichiamo con Ilary è di Alessio, un addetto del ristorante della Taverna.

Ilary Blasi e il suo Bastian, sono di nuovo ripartiti nella giornata di ieri per far ritorno a Roma.