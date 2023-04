Pesaro, finto medico vende sul web bici, monopattini e caschi rubati

Pesaro, 18 aprile 2023 – Si spacciava per medico dell’ospedale Bufalini di Cesena e aveva messo in vendita sul web una trentina di biciclette, due monopattini elettrici e anche un casco griffato “Valentino Rossi”. Ma a imbattersi in quel sito sono stati i legittimi proprietari di alcuni mezzi risultati rubati durante un raid di furti ai danni di vari garage condominiali.

Scattate le denunce, dopo un’indagine-lampo, ieri pomeriggio gli uomini delle Squadre mobili di Pesaro e di Forlì, hanno stretto il cerchio sul finto camice bianco, un trentenne pregiudicato di origini albanesi, che è stato indagato per il reato di ricettazione dalla Procura della repubblica di Pesaro. Perquisiti alcuni immobili tra Fano, Gradara e Forlì risultati essere nella disponibilità del trentenne. L’attività ha permesso il ritrovamento di tutta quella merce messa in vendita online illegalmente. Le immagini del materiale sotto sequestro saranno pubblicate sulle pagine Facebook delle Questure di Pesaro e Forlì per agevolarne il riconoscimento e la restituzione ai legittimi proprietari e aventi diritto.