Il Pd vuol candidare Burioni sindaco di Urbino

Urbino, 8 dicembre 2023 – Il Pd di Urbino potrebbe aver trovato un candidato sindaco, un nome – qualora diventi concreto – di valenza nazionale. L’operazione non è semplice, è tutt’ora in corso, ma l’esito è tutto da verificare visto che si tratterebbe di Roberto Burioni, il noto virologo che oltre all’attività di scienziato e professore universitario ha aggiunto anche quella di scrittore di successo. Ma il diretto interessato, che dice? Verificare è semplice, basta chiamarlo al telefono.

“Nessun commento” è la sua laconica e cordiale risposta. Niente di più, in pochi secondi la comunicazione termina.

Una domanda sorge però spontanea: perché Burioni rifiuta di commentare? Perché non smentisce? Probabilmente perché lui stesso vuol capire di più sull’operazione pensata dal Pd di Urbino e c’è da ipotizzare che la notizia circolata negli ambienti della sinistra urbinate sia stata fatta trapelare con troppa fretta. Certo è che in passato rifiutò di fare sia il ministro della sanità che il candidato in Senato, su richiesta di Matteo Renzi.

La ricerca di un candidato sindaco per il 2024 a Urbino non è semplice per nessuna formazione politica, anche perché da voci romane giunge sempre insistente l’ipotesi che maggioranza e opposizione possano aver trovato un accordo per consentire ai sindaci dei comuni con meno di 15mila abitanti di fare il terzo mandato. In questo caso ci sarebbe la certezza di una terza candidatura di Maurizio Gambini.

E nel caso in cui salti l’ipotesi del terzo mandato, se andasse all’aria l’accordo romano fatto settimane fa e ancora non “scongelato”?

Sicuramente il sindaco uscente non rimarrà con le mani in mano e sarà molto influente la sua opinione nel trovare un candidato.

Se il Pd ha già trovato il suo ci sarà una bella battaglia, anche mediatica. Intanto Burioni ha comunque il suo bel da fare tra ricerca (dirige anche la Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia al San Raffaele) e attività divulgativa scientifica.