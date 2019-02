Pesaro, 2 febbraio 2019 - Un modo insolito di festeggiare il giorno del compleanno per l'ex nuotatore pesarese Filippo Magnini. L'ex campione, nato il 2 febbraio di 37 anni fa, lo ha fatto in tv a 'Verissimo', ospite di Silvia Toffanin. Accanto a lui non poteva mancare la fidanzata Giorgia Palmas. I due sono apparsi raggianti.

Magnini ha fatto cenno alla vicenda di doping che lo vede coinvolto, e che gli è costata 4 anni di squalifica da parte del tribunale nazionale antidoping. Ha spiegato di essersi sempre fatto portavoce della battaglia contro l’utilizzo di sostanze nel mondo dello sport. "Non è stato facile per me gestire un’accusa come questa". "Mi difenderò e supererò tutto, ho le spalle larghe".

Poi a domanda diretta della Toffanin sui rumors che vorrebbero la Palmas in dolce attesa, Filippo risponde che no, non è ancora successo. "Siamo già una famiglia", dice la Palmas. Per lei sarebbe una seconda gravidanza, visto che è già mamma di Sofia (nata nel 2008 dall’unione con l’ex calciatore Davide Bombardini). Gravidanza comunque prontamente smentita. "Abbiamo dei cani però". "Ma non volete allrgare ancora questa famiglia?".

"Un figlio? Certo che lo voglio - risponde Magnini senza esitazioni -. Penso che sia la cosa più bella del mondo. Voglio diventare genitore con Giorgia: è lei che mi fa venire voglia di sposarmi e di avere una famiglia". Lei commossa: "E' bellissimo, in tutti i sensi".

Poi il momento della lettera, con foto della coppia super innamorata che si succedono nello schermo. Lettere da parte di Giorgia al suo 'Fili'. "Sorridi sempre Fili, ti meriti tutto". Impossibile per lui Lui non trattenere lacrime di gioia e commozione. Sopresa finale: Giorgia finge di aver dimenticato qualcosa in camerino e rientra in studio con una torta di compleanno per Filippo.