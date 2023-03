Big match a Tavullia tra le seconde in classifica Ferri (Vismara): "Noi la sorpresa, loro favoriti"

Prima categoria (girone A). Oggi (ore 15) sei anticipi. Athletico Tavullia-Vismara è il big match al Comunale di Tavullia tra le due secondo in classifica che inseguono la falco a più due. Ad assistere alla gara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. "Una partita importante che non decide nulla in qualsiasi caso – sottolinea Andrea Ferri (foto) allenatore del Vismara – è ovvio che a livello di motivazioni ha la sua valenza, uscire con un bel risultato da un’ulteriore spinta. Si affrontano due squadre che stanno disputando un bel campionato. Il Tavullia, e non lo scopro io, è una squadra costruita per vincere, da parte nostra si può dire che siamo la sorpresa, stiamo facendo bene e siamo contenti". Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro. Le altre partite: Falco Acqualagna-Real Altofoglia; Nuova Real Metauro-Tavernelle; Pesaro Calcio-Osteria Nuova; Lunano-Avis Montecalvo; S.Veneranda-Maior. Domani: Audax Piobbico- Mercatellese, divise da un punto è uno scontro salvezza. Non mancherà il tifo. Pergolese- Laurentina. Derby sentito.

Seconda categoria girone A. Oggi si giocano 7 anticipi. Questo il programma (ore 15): Gallo-Valfoglia Tavoleto; Carpegna-Schieti; O.Macerata Feltria-Viridissima Apecchio; Peglio-Avis Sasscorvaro; Piandirose-Casinina; S.Cecilia Urbania-Atletico Luceoli; Vis Canavaccio-Monte Cerignone Valconca. Domani (ore 15) al Comunale "Ceccarini" di Sant’Angelo in Vado: Vadese-Isola di Fano, con quest’ultimi che in settimana hanno visto le dimissioni dell’allenatore Pierluigi Peruzzini.

Girone B: Arzilla- Monte Porzio (ore 14,30); A.River Urbinelli- Senigallia; Cuccurano- Villa Ceccolini; Della Rovere- Csi Delfino Fano; Real Gimarra- Trecastelli; Marottese Arcobaleno- Pontesasso; Muraglia- Torre San Marco (ore 14,30); Usav Pisaurum- Hellas Pesaro.

am.pi.