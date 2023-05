Cannuli si supera ancora: vince la gara nazionale

Straordinario successo per la 16enne Ginevra Cannuli. La campioncina della Metaurense Calcinelli, già campionessa italiana under 15, si è imposta a San Benedetto del Tronto nella terza edizione del Trofeo Conad, gara nazionale femminile con 68 atlete, 17 delle quali di categoria A. La Cannuli, già nel giro della nazionale juniores, ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello contro le più forti giocatrici italiane. Un bel quartetto di atlete si è presentato alle semifinali della gara con due esperte campionesse come Marina Braconi(De Sanctis Roma), ex campionessa italiana, e Laura Erbaccio(Fontespina) contrapposte a due giovanissime ma già affermate campioncine come Ginevra Cannuli e Francesca Cannella (XXIV Maggio Macerata), quest’ultima una delle migliori under 18 nazionali. In un caso vinceva la gioventù della Cannuli che batteva la Braconi con il punteggio di 12-7, nell’altro caso era l’esperta Erbaccio a prevalere, anche in questo caso per 12-7, sulla Cannella. Si arrivava così alla finale Erbaccio-Cannuli. Un partita bellissima vinta per 12-9 dalla ragazzina della Metaurense, ormai matura per vincere anche nelle gare assolute. Per la società del Tonino Tonelli, altra soddisfazione dopo lo stage della nazionale juniores svoltosi proprio a Calcinelli, al quale sono state convocate, oltre a Ginevra Cannuli, altre due atlete della società di Colli al Metauro: Sofia Minardi e Amelia Piastra.

l.d.