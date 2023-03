Cinque promozioni in B2 Le due pesaresi ci credono

Le promozioni in B2 dalla C Gold saranno 5. Lo ha deciso il Consiglio Federale della Fip. Nei playoff le tre vincenti salgono di categoria. Le tre perdenti faranno un ulteriore spareggio per altre due promozioni. Al termine della regular season mancano cinque giornate. Il Bramante è terzo, il Pisaurum quinto.

Qui Bramante. Oggi alle 18 i biancoblu al PalaCampanara ospitano l’Upr Montemarciano "Servirà concentrazione – avvisa il tecnico dei pesaresi Massimiliano Nicolini –. Nel girone di andata Maggiotto e compagni avevano meritato la vittoria. La posta in palio è alta per tutte e due per conquistare la miglior posizione playoff. Dovremo fare una partita molto solida dando continuità alle buone prestazioni dell’ultimo periodo, nonostante diversi ragazzi siano alle prese con problemi fisici o infortuni piuttosto pesanti".

Qui Pisaurum. I verdearancio giocano domani alle 18 a San Benedetto del Tronto. "La squadra avversaria era partita con il progetto di far giocate molti giovani promettenti di varie società di fuori regione desiderose di confrontarsi in un campionato così impegnativo – spiega coach Maurizio Surico –. Alcuni di questi però hanno lasciato la squadra in grande anticipo". Ecco spiegato l’ultimo posto in classifica dei padroni di casa: "Hanno zero punti – continua – ma questo non significa avere già vinto. Subito dopo, mercoledì 15 marzo, ospiteremo Montegranaro e sarà per noi ma anche per loro una gara molto importante in vista dei playoff".

b.t.