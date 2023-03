Compagine pesarese alla Chianti Trail

Presente anche un gruppo di pesaresi alla corsa in natura di trail running che è tornata a solcare i sentieri del Chianti storico con la quinta edizione del Chianti Ultra trail. Ai nastri di partenza c’erano Filippo Biondi, Pietro Imola, Luca Nucci Luca, Simone Bravi dell’Avis Aido Urbino e Angiolo Giabbani della Pol. Montecchio 2000. E’ una delle competizioni più affascinanti nel panorama degli ultra trail italiani ed internazionali, una sfida tutta di corsa attraverso colline, borghi, castelli e cantine del Chianti storico, alla scoperta del gusto e della storia del rosso toscano per eccellenza. In questo lembo di terra ricco di storia, conteso per anni tra Firenze e Siena, atleti italiani e internazionali si sono sfidati nelle cinque differenti gare in programma con partenza e arrivo a Radda in Chianti. Alla competizione si sono presentati in 2000 atleti provenienti da 40 nazioni su cinque gare in programma. Tra esse la Chianti Castles Utcc da 100 km che non è una gara come tutte le altre e dove si sono iscritti gli atleti pesaresi: "E’ un viaggio nel passato – racconta Filippo Biondi - si correva tra antichi castelli, strade bianche affiancate da vigneti fino a salire al bosco di Monte San Michele, il punto più alto del tracciato". I runner pesaresi sono partiti alle 4 di mattina. Filippo Biondi è arrivato al traguardo in 15 ore 55 minuti 46 secondi. Simone Bravi in 19 ore 16’ 03’’ seguito da Luca Nucci in 19 ore 28’59. Angiolo Giabbani invece in 21 ore 33’11’’, mentre Pietro Imola in 21 ore 33’15’’. Il Chianti Ultra Trail assegnerà punti ai finischer per l’utmb edizione 2023.

b. t.