Fiorini Pesaro a caccia di riscatto con Livorno

La parola d’ordine è superare il mal di trasferta. La possibilità di cambiare rotta c’è per la Fiorini Pesaro Rugby. Domani, alle 14,30, il team del presidente Simone Mattioli sarà di scena a Livorno. I kiwi vengono da due sconfitte in esterna consecutive, ma poi hanno avuto una settimana di pausa per chiarirsi le idee. Ed ecco la gara con i toscani potrebbe proprio cadere a fagiolo. "Vogliamo andare a Livorno per vincere la partita. Abbiamo alle spalle due sconfitte che bruciano, vogliamo rifarci". A suonare la carica è il mediano di mischia giallorosso, Giacomo Cardellini. La 5° giornata del girone di ritorno del campionato di serie A vedrà i kiwi giallorossi, 5° in classifica con 32 punti, sfidare la formazione livornese che attualmente occupa la 7° posizione con 25 punti. Per i pesaresi la terza trasferta consecutiva, dopo le due contro le laziali Primavera e Villa Pamphili.

"La settimana di pausa è servita per recuperare qualche acciacco fisico – prosegue Cardellini -. Veniamo da due sconfitte che ci fanno male, due prestazioni molto deludenti, non alla nostra altezza. Abbiamo affrontando la settimana con positività, voglia di fare e di rivalsa. A livello fisico stiamo bene. Siamo in forma, stiamo sviluppando il nostro gioco che è piuttosto dispendioso di energia". Ma dall’altra parte c’è un’avversaria che ha le stesse forti motivazioni dei pesaresi: "E’ una squadra molto ostica, specialmente quando gioca in casa. Vorranno mettere in campo la loro fisicità, saranno aggressivi, cercheranno di metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi a sviluppare il nostro tipo di gioco, andare via veloci, usare le gambe". I ragazzi del tecnico Paolo Panzieri devono mettercela tutta per espugnare il campo toscano: "Punteremo sulle nostre qualità. Abbiamo un buonissimo gioco, una bella sinfonia fatta di multifase e palle veloci, un gioco di movimento", chiude Cardellini.

