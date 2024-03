Luca Nardi nella top 100 del ranking mondiale: momento d’oro per il tennista pesarese

Pesaro, 18 marzo 2024 – Ora è ufficiale. Luca Nardi, tennista pesarese che da lucky loser è riuscito a battere Novak Djokovic al torneo Masters 1000 di Indian Wells, figura per la prima volta tra i primi cento del ranking mondiale (alla 96esima posizione). Un risultato che Luca sognava da tempo, come aveva dichiarato anche poco prima dell’inizio della manifestazione, ma che non avrebbe mai immaginato di conquistare in questo modo. Nardi è infatti salito di 27 posizioni rispetto all'ultima classifica Atp di due settimane fa, pubblicata prima dell’inizio del torneo americano. Inoltre, tra gli attuali Top 100 il tennista pesarese è il giocatore che ha guadagnato più posizioni in assoluto.

Grazie a quanto è riuscito a compiere in California, dall’ingresso come lucky loser al posto della testa di serie Etcheverry (con tanto di bye al primo turno) alla vittoria con il numero uno al mondo Novak Djokovic, Luca Nardi è non solo è riuscito a compiere una impresa straordinaria, che rimarrà nella storia, ma è riuscito ad aggiudicarsi anche nuovi record. Il pesarese è infatti diventato il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam (primato che finora spettava al sudafricano Kevin Anderson, n.122 quando si impose a Miami nel 2008). Ed è anche diventato il quarto tennista con il ranking più basso a battere un numero uno del mondo in carica in un "1000".

Risultati con cui il ventenne pesarese, tesserato del Tennis Club Baratoff, ha sbalordito il mondo e che è chiamato a capitalizzare. Perché nonostante Luca sia uscito agli ottavi di finale di Indian Wells contro Tommy Paul, offrendo comunque un’ottima prestazione, ora è già arrivato il momento di concentrarsi su un nuovo torneo.

Questa sera infatti sono in programma per Nardi le qualificazioni al Masters 1000 di Miami. Il tennista pesarese sfiderà il talento ceco Jakub Mensik, che attualmente occupa la posizione numero 70 del ranking mondiale. Una bella sfida, che si preannuncia già tra le più interessanti del tabellone per quanto riguarda la competizione americana, visto che il tennista ceco ha giocato le finali del torneo di Doha ed è uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale, mentre Nardi ha dimostrato a tutti di che cosa può essere capace. In Florida, i due scenderanno in campo intorno alle ore 20.30 (orario italiano).