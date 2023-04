Napoli Pesaro 98-87, tutto rimandato per Vuelle

Napoli, 29 aprile 2023 - Arriva a Napoli con il banchetto per il gioco delle tre carte, Repesa. Cambia quintetti, cerca di spiazzare Pancotto, ma alla fine i due punti in palio li portano a casa gli uomini di Pancotto e con uno scarto abbastanza consistente 98 a 87. Un divario maturato tutto negli ultimi cinque minuti del match quando la gara dei tiri ha visto la formazione biancorossa mettere in piedi una vera e propria fabbrica di... padelle. Nessuno ci prendeva più, mentre sul fronte opposto Cesare Pancotto ha trovato in Stewart e in Howard due macchine da guerra: in due hanno infilato nel canestro pesarese ben 49 punti con percentuali anche molto alte di tiro.

Repesa lascia in tribuna Daye e porta in panchina Gudmundsson il cui apporto è stato pressoché nullo, anche sotto il profilo difensivo perchè in attacco il play non ha tirato nemmeno una volta.

Gara che si è snodata per 35 minuti in un ballo del mattone perché fondamentalmente le due formazioni hanno viaggiato all'interno di distacchi che variavano sostanzialmente tra i due e i cinque punti. Squadra veloce all'inizio per evitare le transizioni di Napoli con in quintetto Totè e anche Visconti. Per tutto il match Repesa è stato alla ricerca del quintetto giusto al posto giusto senza però riuscirci. Non solo questo ma ha pesato soprattutto la mancanza di una difesa adeguata, soprattutto al centro dell'area. Una Carpegna Prosciutto che ha in parte ritrovato a Napoli il bello addormentato nel bosco e cioè Rahkman anche se la guardia americana nel finale di gara ha inanellato solo errori e forzature. Ora la formazione pesarese deve sperare nella vittoria di Brindisi a Brescia per non finire fuori dalle prime otto. Anche se tutto, a questo punto è rimandato all'ultima giornata quando Pesaro affronterà Tortona in casa mentre Brescia andrà a giocare a Scafati altro campo caldissimo.