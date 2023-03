Pizza va subito a segno Loreto vince la C Silver

L’Italservice Loreto basket è promossa in serie C Gold con sette giornate di anticipo: una sola sconfitta con Porto Sant’Elpidio, per il resto solo successi, come voleva Lorenzo Pizza che ha deciso di investire sulla storica società. "C’è grande entusiasmo e grande soddisfazione – commenta il main sponsor Pizza – abbiamo fatto un campionato meraviglioso, allestendo una squadra che è il giusto mix tra giocatori del territorio e argentini". Una menzione speciale per coach Stefano Foglietti:"E’ stato molto bravo a fare convivere bene giocatori di nazionalità diverse, merito anche del grande lavoro della dirigenza, persone appassionate e dei tifosi che ci seguono". Pizza ci tiene a puntualizzare: "Sono contento di avere dato il mio aiuto per fare sì che questo club salisse di categoria. Il Loreto merita categorie più alte rispetto alla serie C, animata da da persone speciali che mi hanno fatto subito sentire come uno della loro famiglia pur essendo l’ultimo arrivato. Io sono solo il principale sponsor, quello che ha messo il nome sulle maglie e ho aiutato con gli appartamenti i giocatori di fuori. Però mi hanno fatto sentire uno di loro, facendomi partecipare alla vita della società, alle riunioni. A me mancava questo ed è questa la cosa che mi piace di più, farmi sentire accolto come se fossi uno del Loreto". Un progetto che riguarda non solo la prima squadra: "Grazie ad Andrej Rinolfi abbiamo costruito anche un settore giovanile in collaborazione con i Bees. E’ stata quindi una stagione perfetta". E sul futuro: "Il prossimo anno non ci sarà più la C Gold, ma una serie C unica – spiega Pizza –. Vediamo cosa fare, se si fa un passo in avanti oppure giocarci la serie C. Questo è tutto da decidere insieme ai dirigenti. Da parte mia intanto c’è un grandissimo orgoglio". A guidare la squadra al salto di categoria Stefano Foglietti, ex giocatore ed ora allenatore di esperienza: "L’anno scorso ero a Giulianova in serie B – racconta lo stesso coach – avevo perso un po’ di entusiasmo e quando il presidente Rodolfo Baldelli mi ha chiamato per offrirmi questa opportunità ho accettato al volo, ho sposato subito con entusiasmo il progetto di Lorenzo Pizza". Il segreto del successo? "La differenza l’ha fatta il gruppo e non è una frase scontata. Nonostante fossimo in serie C Silver tutti i giocatori sono stati disponibili e con tanta voglia di lavorare. Nello staff ho ritrovato un amico di mille avventure Alessandro Rinolfi che è il team manager, mentre il vice è un’altra persona che conosco da anni Roberto Terenzi. Ritrovarsi è stato super". Capitano è Francesco Benevelli, figlio di Amos, e nel roster c’è anche Diego Foglietti, figlio del tecnico: "E’ trattato come gli altri e anche lui si prende i rimproveri".

Beatrice Terenzi