Utkdi Team : i maestri brillano in Belgio Ecco i risultati

Grande successo per i maestri delle palestre dell’Utkdi Team che hanno rappresentato la città di Pesaro al 38° Open International Challenge Cup di Taekwondo, in Belgio. Il successo del team – composto da Rodolfo Pasquini, Merino Girometti, Federico Zazzaroni e Marzia Paolini – è stato particolarmente rilevante nelle categorie di sincro team e coppia dove è stata essenziale la grande coordinazione e sinergia per arrivare a vincere l’argento in entrambe le performance.

Anche nelle categorie individuali il gruppo ha avuto un’importante nota di spicco riuscendo ad aggiudicarsi l’argento con il maestro Federico Zazzaroni e il bronzo con il maestro Rodolfo Pasquini e Marzia Paolini. "La manifestazione, cui hanno partecipato atleti provenienti da tutta Europa – si legge in una nota – ha rappresentato una magnifica occasione di confronto con campioni internazionali del calibro di Joël van der Weide e GM Ky-Tu Dang 9° Dan, nomi molto noti del taekwondo mondiale. Inoltre, essersi confrontati con atleti che rappresentano l’élite del taekwondo mondiale ha anche consentito di affinare alcuni dettagli sia tecnici che atletici. I risultati ottenuti rappresentano una conferma dell’impegno nello studio e pratica del taekwondo, grazie anche al supporto del maestro Roberto Barzetti durante le fasi di preparazione. Il successo raggiunto è un’ulteriore dimostrazione del valore espresso dai maestri e atleti delle scuole dell’Utkdi Team che, con costante dedizione, ricercano l’eccellenza nell’arte marziale del taekwondo".