Vuelle saluta un pezzo di storia: Elio Giuliani si congeda

Pesaro, 9 giugno 2023 - È stato per 35 anni l'uomo che ha raccontato le vicende della Vuelle. Arrivato negli anni degli scudetti, Elio Giuliani lascia per motivi personali l'incarico di responsabile della comunicazione della prima società di basket cittadina.

"Un'esperienza umana e professionale straordinaria, indimenticabile", dice Giuliani nel giorno dei saluti. Il presidente Ario Costa ha deciso di conferirgli la carica di dirigente onorario del club in cui arrivò quando lo stesso Costa vestiva i panni del giocatore: "Infinita gratitudine e riconoscenza al professionista e all’amico Elio che – sottolinea Ario – in queste lunghissime stagioni ed emozioni vissute insieme tra soddisfazioni e amarezze che lo hanno visto protagonista, è sempre stato preciso e puntuale per il bene della società".