Dantedì 2024, le iniziative a Ravenna: musei gratis, quando e dove

Ravenna, 14 marzo 2024 - Il 25 marzo del 1300 (anche se per alcuni studiosi si tratterebbe dell'8 aprile dello stesso anno) il sommo poeta Dante Alighieri iniziava il suo viaggio nella selva oscura, che lo avrebbe poi portato a incontrare le anime dell'inferno, del purgatorio e del paradiso in compagnia del fidato Virgilio e dell'amata Beatrice. La città di Ravenna, dove Dante ha trascorso gli ultimi anni della sua vita fino alla morte nel 1321, si prepara per il quarto anno consecutivo a celebrare questa ricorrenza attraverso una serie di eventi e iniziative.

Gli appuntamenti e le iniziative

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, istituito nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su richiesta dell'allora ministro della cultura Dario Franceschini. La scelta di questo giorno non è causale: secondo una buona parte degli studiosi, il 25 marzo del 1300 Dante Alighieri si inoltrava nella selva oscura e dava inizio al suo lungo viaggio.

Grazie a una collaborazione con la Fondazione RavennAntica, la città di Ravenna si prepara, in occasione del Dantedì (nome che è stato dato alla ricorrenza), a dare vita a iniziative letterarie e dedicate alla poesia, visite guidate e attività didattiche dal 19 al 31 marzo.

L'apertura ufficiale del Dantedì è in programma per le 9.15 di lunedì 25 marzo con la lettura del canto I del Purgatorio davanti alla tomba del sommo poeta. E' attesa la presenza del prefetto di Ravenna Castrese de Rosa, del dirigente dell'Ufficio Scolastico territoriale Paolo Bernardi e l'assessore comunale alla Cultura e alla Scuola Fabio Sbaraglia.

Alle 10 dello stesso giorno l'evento si sposta presso la sala Dantesca della Biblioteca Classense, dove prendono il via iniziative letterarie e musicali dedicate alle scuole del territorio a cura dell'assessorato e dell'Ufficio Scolastico territoriale di Ravenna - gruppo "A Scuola con Dante".

Alle 11:30, l'appuntamento è a Casa Dante per l'inaugurazione di nuovi laboratori, destinati alle attività didattiche a carattere dantesco a cura della Fondazione RavennAntica. Il ritorno alla tomba di Dante è in programma per le 17, con lettura perpetua del canto XVIII del Paradiso.

La giornata di ricorrenze termina alle 17:30 con la presentazione dell'opera "Le Terze Rime di Dante" alla sala Dantesca della Biblioteca Classense. L'opera, in edizione anastatica, è pubblicata dalla casa editrice L.S. Olschki.

Il programma e le visite gratuite

E' possibile consultare tutte le informazioni utili e seguire in diretta streaming gli appuntamenti in programma sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante.

Per l'occasione, tutte le scuole di ogni ordine e grado possono beneficiare dell'ingresso gratuito al Museo e alla Casa di Dante, dal 19 al 31 marzo, mentre per i normali visitatori è possibile farlo solo da sabato 23 a domenica 25.