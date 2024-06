'Popoli Pop Cult Festival', conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi in Romagna

Bagnara di Romagna (Ravenna), 17 giugno 2024 – A Bagnara è iniziato il conto alla rovescia in vista di uno degli appuntamenti all’insegna delle culture e della gastronomia internazionali, tra i i più conosciuti e più attesi di tutta la Romagna.

Stiamo parlando del ‘Popoli Pop Cult Festival’, la cui 16esima edizione (che vede come protagonista l’area, ricca di storia tradizioni millenarie, del sud-est asiatico situata a sud della Cina e a nord dell’Australia) prenderà il via giovedì 27 giugno per concludersi domenica 30.

In piazza Marconi ogni serata ci saranno artisti diversi: inaugurerà il festival, giovedì 27 alle 21, un concerto dei tamburi giapponesi ‘taiko’. Venerdì 28 spettacolo dall’Indonesia, mentre sabato 29 ad esibirsi sarà ‘Mohamed Careca e la sua band’.

Domenica 30 sarà invece la volta della ‘Mosaika Orchestra: musicisti dal mondo'. Nella corte interna della Rocca e per le vie del borgo, ogni sera musica e spettacoli, tra la sfilata dei costumi tradizionali delle Filippine, dell’Indonesia, della Thailandia e del Vietnam.

Non mancheranno buskers, musica e percussioni arabe e mediterranee di Yassin El Mahi, la musica cubana del Pennabilli social club e il rapper afroitaliano Tommy Kuti. Tutte le sere a partire dalle 18.30, grande spazio come sempre riservato alla gastronomia internazionale, con ben 23 stand di altrettanti Paesi. Nelle giornate di sabato e domenica, alcuni stand proporranno i loro piatti anche all’ora di pranzo. Sabato 28 a partire dalle 19 tornerà inoltre il concorso gastronomico ‘Eurovo per Popoli 2024’.

Il premio Popoli, che dal 2016 viene attribuito a personalità che si siano distinte a livello nazionale e internazionale per aspetti umanitari e solidali, diplomatici, scientifici e divulgativi, ambientali e culturali in genere, sarà assegnato il 28 alle 21. “Nel 2009 – osserva il sindaco di Bagnara di Romagna, Mattia Galli – da un’illuminata intuizione nacque l’idea di un festival dedicato alle culture. Da allora quell’idea è evoluta grazie alle molte persone che hanno continuato a crederci e a investire tempo e passione per far diventare quello che Popoli è oggi: il festival di tutti, dove le persone si incontrano e si riconoscono anno dopo anno, consolidando legami di amicizia, integrazione e cultura”.

Il Popoli Pop Cult Festival è organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna con il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna, la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, l'associazione Bagnara Eventi, le associazioni locali e i privati cittadini. Tra i molti sostenitori, i principali sono Gruppo Eurovo, l'olandese Van der Plass Sprouts e lo studio Arniani Srl. Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Bagnara di Romagna al numero 0545 905516, visitare le pagine Facebook e Instagram del festival, o il sito www.popolipopcultfestival.com.