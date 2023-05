A Boncellino In tanti ai funerali di Fiorenzo Sangiorgi

Grande commozione e tante persone presenti ieri alla chiesa di Santa Maria a Boncellino per l’addio a Fiorenzo Sangiorgi, il fusignanese morto a 68 anni durante l’alluvione a Belricetto, sorpreso mentre era al volante del suo furgone. Erano presenti molti rappresentanti delle istituzioni: il sottosegretario all’economia Lucia Albano e la Prefettura, la sindaca di Bagnacavallo e presidente dell’Unione, Eleonora Proni, il sindaco di Fusignano Nicola Pasi e quello di Lugo Davide Ranalli. Presenti anche la senatrice brisighellese Marta Farolfi e rappresentanti delle forze armate e dell’ordine. Sangiorgi era residente a Bagnacavallo ma tutti i suoi parenti sono a Boncellino e qui è stato tumulato, nel locale cimitero, al termine della funzione.

Sono state raccolte offerte a favore delle vittime dell’alluvione, raccolte dall’associazione Cuore e territorio. Sangiorgi era risultato disperso per una settimana. L’ultima persona ad averlo visto era stato un agricoltore che aveva cercato di avvicinarsi per salvarlo, ma quando il 68enne ha cercato di lasciare il suo furgone per avvicinarsi al trattore dell’uomo e mettersi in salvo, la corrente lo ha portato via. Il suo corpo è poi stato ritrovato diversi giorni dopo. Nei giorni successivi il sindaco di Fusignano Nicola Pasi ha contattato la moglie di Sangiorgi per farle le condoglianze. Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha invece telefonato al fratello della vittima portandogli, oltre alle proprie condoglianze, anche quelle del capo del governo Giorgia Meloni.

Oggi si terranno a Castel Bolognese alle 9.30 i funerali di un’altra vittima, Giamberto Pavani.