A Cervia è tornata la Veleggiata delle Rose

Sabato 18 maggio il Circolo Nautico di Cervia ha ospitato la terza edizione della Veleggiata delle Rose, un evento che si sta affermando come appuntamento imperdibile della primavera romagnola. Organizzata dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato di Ravenna, Inner Wheel Club di Ravenna e Circolo Nautico Cervia ‘Amici della Vela’, la manifestazione ha saputo rinnovare l’entusiasmo con cui è stata accolta fin dalla sua prima edizione.

L’evento, nato per sensibilizzare sulle questioni di genere, si inserisce in un contesto sportivo marittimo, prestando particolare attenzione ai temi ambientali e quest’anno ha focalizzato l’attenzione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il cuore della manifestazione, dopo i saluti istituzionali dell’assessore allo Sport e Pari opportunità Michela Brunelli e l’assessore ai Servizi alla persona e Sanità Bianca Maria Manzi del Comune di Cervia, ha visto l’intervento della dottoressa Daniela Santini, medico e volontaria dell’Odv ‘SulleALIdelleMENTI’, che ha presentato un libretto informativo di Ausl Romagna con indicazioni su come accompagnare una persona cara affetta da disturbi alimentari. Chiara Roncuzzi, presidente provinciale di Donne Impresa Confartigianato, ha sottolineato il coinvolgimento del movimento nella promozione dell’imprenditoria femminile e nella sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. "La Veleggiata delle Rose rappresenta un’ottima opportunità per stare insieme e discutere di temi importanti" ha detto Chiara Roncuzzi, riflettendo sul successo di questa terza edizione, che ha saputo unire sport, solidarietà e impegno sociale in una cornice suggestiva e partecipata. Le 17 imbarcazioni, nel pomeriggio del 18 maggio, sono salpate dal porto di Cervia e hanno navigato nello specchio d’acqua antistante. La giornata si è conclusa con la premiazione alle 16.30, seguita dalla tradizionale Cena delle Rose.