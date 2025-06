A Viserba undici comici salgono sul palco

A Viserba anche questa estate ci sarà da ridere. È tutto pronto per dare il via al cartellone degli eventi estivi che animeranno piazza Pascoli. Il calendario preparato dal comitato turistico Borgo Viserba è di quelli ricchi. Si parte con le certezze: il tradizionale mercatino del martedì sera. Per arrivare alle serate danzanti, i concerti, gli spettacoli per bambini. E poi il punto forte: la rassegna di cabaret Sganassau che avrà il momento clou in occasione della Notte rosa. La rassegna, ideata dal direttore artistico Matteo Monì, è alla quarta stagione a Viserba. A partire da venerdì prossimo si alterneranno sul palco di piazza Pascoli tanti comici amatissimi dal pubblico. Alcuni di questi sono stati applauditi dal pubblico nelle edizioni passate, altri sono tutti da conoscere a suon di risate. Saranno in totale 11 appuntamenti, a cui si aggiungeranno tre eventi speciali il 20, il 21 e il 22 giugno nei giorni della Notte Rosa. Una maratona dove sarà il pubblico a votare per decretare il vincitore. Venerdì prossimo si partirà con il comico Roberto de Marchi. Superata la Notte rosa, il 27 giugno ecco Nando Timoteo. A luglio Sganassau ospiterà invece Andrea Vasumi, Alberto Caiazza, Samuel e Pis & Love. Agosto si aprirà con Duilio Pizzocchi, si proseguità con Alex de Santis e Alex de Biase, Marco Dondarini e Davide dal Fiume, Bruce Ketta, per finire con Francesco Rizzuto. L’ingresso è libero.