"Abbandono di cani, pene più severe"

Pietro Piazzolla si interroga sull’opportunità delle nuove disposizioni: "Trovo insensate alcune cose come l’aumento del limite di cilindrata per i neopatentati e la stretta sui monopattini mentre sono d’accordo sull’aumento della pena per l’abbandono di animali in strada e per le regole sugli autovelox. Temo che il sistema di alcolock sia facilmente aggirabile ma un buon compromesso per responsabilizzare i recidivi. Infine mi sembra assurdo che se una persona è nelle condizioni psico-fisiche di guidare rischi comunque la sospensione della patente con la positività del test antidroga, non spetta al codice dalla strada penalizzare chi fa uso di sostanze al di fuori della guida".