"Abbattimento di un ‘polmone’ verde in un’area privata"

Giunge una segnalazione di cittadini sconvolti per l’abbattimento di alberi, iniziato il 22 gennaio, all’interno di una proprietà privata in zona via Vicoli. La proprietà, che potrebbe essere di circa 7 mila metri quadri, quindi molto rilevante, a quanto sembra, non era più abitata da tempo. Attorno all’abitazione, un fitto bosco sviluppatosi da almeno 50/60 anni, se non di più, con alberi imponenti di ogni tipo ed un’elevatissima presenza di avifauna. Un polmone verde ed un’oasi di biodiversità tra molto cemento, in una Ravenna che le statistiche mettono ai vertici nazionali per inquinamento.

Ci si chiede come possa esser stato rispettato il Regolamento Comunale del Verde, che, nell’art. 7 ‘Abbattimenti e trapianti in aree private’ esordisce con: ’È fatto divieto a chiunque di abbattere o trapiantare, su tutto il territorio comunale, gli alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore o uguale a cm. 120 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore o uguale a cm. 50 per le specie di terza grandezza nonché per le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 50’. Abbiamo segnalato gli abbattimenti: se saranno tutti portati a termine, come sembra, si configurano come una strage.

Nel frattempo, vorremmo lanciare un appello agli ordini professionali che si occupano di alberi e di progettazione architettonica ed urbanistica: com’è possibile che per prima cosa, salvo casi piuttosto rari di committenti o progettisti attenti e sensibili, le alberature siano la prima cosa che viene spazzata via per allestire i cantieri? Un danno che non è solo una questione ‘privata’, ma che riguarda, nei suoi impatti, tutta la collettività, a cui vengono sottratti i preziosissimi servizi ecosistemici che si riverberano anche al di là delle recinzioni. Un approccio, riteniamo molto semplicistico, miope ed incurante di tanti aspetti, che invece, ma solo a parole, si finge di tenere in massima considerazione.

Italia Nostra sezione di Ravenna