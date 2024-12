’Action’, arriva all’Esp un nuovo discount

Inaugura domani, nel centro commerciale Esp di Ravenna, la catena di discount non food ’Action’.

Il negozio, il primo ad aprire in centro città, darà lavoro a venti persone.

Il discount offre la ’formula action’: seimila prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, come giocattoli, fai da te, prodotti per la casa, giardinaggio e bricolage e cibo, con prezzi accessibili a tutti.

Ogni settimana ci saranno 150 nuovi prodotti sugli scaffali, di cui oltre 1500 hanno un prezzo inferiore a un euro, e più di due terzi di tutti i prodotti è al di sotto di due euro.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio di Ravenna. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, poiché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza unica di Action", afferma Philippe Levisse, Direttore Generale di Action in Italia.